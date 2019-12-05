Футболисты и тренеры "Крыльев Советов" исполнили новогодние желания детей из интерната

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Сегодня клубную базу "Крыльев Советов" посетили ребята из интерната №117. В этом заведении занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья (проблемы со слухом). Семьи многих ребят находятся в трудной жизненной ситуации, также в интернате воспитываются мальчишки и девчонки, оставшиеся без попечения родителей.Несколько дней назад футболисты "Крыльев" Антон Зиньковский и Владимир Полуяхтов встречались с ребятами в интернате. После общения и автограф- фотосессии с детьми игроки собрали с елки записки с их новогодними желаниями.Сегодня перед тренировкой футболисты исполнили мечты детей, вручив каждому ребенку подарок.Главный тренер Миодраг Божович обратился к ребятам с приветственной речью, поблагодарил их за поддержку – большая часть ребят занимается футболом и болеет за "Крылья Советов" – и от тренерского штаба подарив интернату мячи, манишки, барьеры и всё необходимое для занятий футболом.В ответ дети вручили футболистам подарки, сделанные своими руками и новогодние пожелания.Также ребята сказали нашей команде слова поддержки перед важной игрой и пожелали удачи, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС