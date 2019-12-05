Футболисты и тренеры "Крыльев Советов" исполнили новогодние желания детей из интерната
5 декабря 2019 21:22
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Несколько дней назад футболисты "Крыльев" Антон Зиньковский и Владимир Полуяхтов встречались с ребятами в интернате. После общения и автограф- фотосессии с детьми игроки собрали с елки записки с их новогодними желаниями.
Сегодня перед тренировкой футболисты исполнили мечты детей, вручив каждому ребенку подарок.
Главный тренер Миодраг Божович обратился к ребятам с приветственной речью, поблагодарил их за поддержку – большая часть ребят занимается футболом и болеет за "Крылья Советов" – и от тренерского штаба подарив интернату мячи, манишки, барьеры и всё необходимое для занятий футболом.
В ответ дети вручили футболистам подарки, сделанные своими руками и новогодние пожелания.
Также ребята сказали нашей команде слова поддержки перед важной игрой и пожелали удачи, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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