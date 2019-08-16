Французские художники побывали на экскурсии в СОУНБ

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«Нашей библиотеке в следующем году исполняется 160 лет, — начала разговор врио директора СОУНБ, кандидат исторических наук Наталья Малкова. — 1 января 1860 года была основана первая в Самарской губернии общественная библиотека, а сегодня в наших фондах находится более 4 миллионов единиц хранения: книги, журналы, газеты, карты, ноты и т.д. Мы представляем одну из старейших библиотек в России, ее создал выдающийся российский государственный деятель, наш губернатор в 1853—1861 годы Константин Карлович Грот. Сейчас у нас 50 тысяч читателей, которым мы выдает 1,5 миллиона изданий в год. Здесь мы проводим научные конференции, литературные вечера, встречи с писателями, у нас есть своя философская школа. Мы всегда рады гостям и с удовольствием приглашаем вас на экскурсию»Знакомство с СОУНБ французских художников началось с галереи «Новое пространство» и выставки «Выбор».«Наша галерея является экспериментальной площадкой областной библиотеки, — рассказала руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова. – Благодаря ее архитектуре, под каждую экспозицию мы выстраиваем свое пространство по-новому, а работаем мы с очень большой активностью – проекты меняются через каждые три-четыре недели. Скоро здесь откроется фотовыставка, и галерея будет выглядеть абсолютно по-другому. Традиционно наши выставочные проекты сопровождаются программой социокультурных мероприятий: мастер-классами, творческими встречами с художниками, психологами и литераторами».Гости из Франции через переводчика выразили удивление, что экспонаты выставки «Выбор» сделали российские студенты, а не именитые художники и дизайнеры. Дамы с удовольствием рассматривали гобелены и восхищались их красотой.В Музее книги и истории СОУНБ художников заинтересовало меню императорского обеда Александра II, которое написано по-французски. Кстати, имя царя-освободителя, благодаря стараниям Петра Алабина, наша библиотека носила, начиная с 1882 г.Вызвали восхищение у гостей старинные фолианты, изданные в ХIХ веке и иллюстрированные всемирно известными русскими художниками, также их увлекли старинные рукописные книги на старославянском языке, а наибольшее удовольствие доставила встреча с томами Вольтера и другими изданиями ХIХ-начала ХХ вв. на их родном, французском языке. Эти книги попали в наши фонды из усадьбы графов Орловых-Давыдовых.Завершилась экскурсия в отделе литературы на иностранных языках, где специально к приезду художников подготовили небольшую книжную выставку, посвященную французской поэзии, культуре и кулинарным традициям. Особенным успехом пользовалась книга, рассказывающая истории французских фамилий.Гости писали восторженные отзывы о визите в Самарскую областную универсальную научную библиотеку и благодарили наших сотрудников.«Вы дали нам большой шанс – прикоснуться к книжной культуре. Вы везучие, у вас в руках инструменты, позволяющие изучать русскую и мировую литературу, культуру. У нас во Франции есть большие, всем известные музеи, но вход туда стоит денег, возможность фотографировать тоже, а бесплатный доступ к такому потенциалу, как ваш – это и есть настоящая свобода», — сказал президент Международной творческой ассоциации «Палитра мира» (La Palette du Monde) Клод Зигельмейер, передает пресс-служба СОУНБ.Фото: Сергей Осьмачкин/СОУНБ