Фотография цесаревича Алексея ушла с молотка за 600 тысяч рублей
25 июля 2019 23:59
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Фотография сделана в 1914 году. Цесаревич Алексей был сыном Николая II и Александры Фёдоровны. Он был расстрелян вместе с семьёй 17 июля 1918 года в возрасте 13 лет.
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