Форум «Сильные идеи для нового времени» собирает идеи/практики/решения

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Фондом «Росконгресс» в период с июля по октябрь 2020 года проводит Форум «Сильные идеи для нового времени».
Главной целью Форума является формирование содружества инициативных людей и консолидация 100 сильных идей, которые помогут развить экономику, социальную и технологическую сферы.
Сбор идей/практик/решений происходит на крауд-платформе Форума https://idea.asi.ru
в срок до 24.08.2020 года.
Определены семь основных тематик, в рамках которых можно подать интересную идею: «Новые компетенции», «Новая технологическая политика», «Современная экономическая политика», «Новая социальная политика», «Новая городская политика», «Новая молодежная повестка», «Новые идеи для бизнеса».
Можно подать ЛЮБУЮ идею независимо от ее проработанности и финансового обеспечения.
Дальнейшая доработка идей/практик/решений, представленных на крауд-платформе, пройдет совместно с экспертами Форума.
Затем лучшие идеи пройдут очное обсуждение на площадке Форума (октябрь, г. Сочи) и будут включены в проект «Смартека» для последующего тиражирования в субъектах Российской Федерации.
Каждый может принять участие в формировании перечня лучших решений.
«Предложи идею, доработай ее совместно с экспертами и наблюдай за еераспространением в стране!», - предлагают организаторы.
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