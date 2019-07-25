Forbes исключил из рейтинга звезд Киркорова, Лепса, Михайлова, Шнурова и др., т.к. они "суперстар", то есть слишком старые
25 июля 2019 14:39
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В нынешний рейтинг не попали его бессменные участники Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Шнуров и многие другие.
Причина тому - эти звезды слишком "суперстар", то есть слишком старые. Дело в том, что Forbes в этом году существенно изменил методику, по которой популярные российские музыканты, певцы, актеры, спортсмены и т.д. попадали в рейтинг самых успешных. Ранее в этот звездный список из молодого поколения популярных представителей шоу-бизнеса попадали лишь единицы. Поэтому в этом году Forbes дал им шанс.
Возраст участников рейтинга был ограничен 40 годами, а фокус был смещен с финансовой составляющей, то есть доходов знаменитости, на ее популярность - упоминание в СМИ и соцсетях. В результате из представителей прошлогоднего списка успешных российских знаменитостей в новый попали только 18 из них. Теперь средний возраст участников составляет всего 31 год (в прошлом году он был 40 лет).
В этом году почетное второе место в рейтинге заняла телеведущая, певица, звезда "Дома-2", одна из самых успешных медийных персон в РФ Ольга Бузова, популярность которой нарастает в геометрической прогрессии, и у которой в Instagram уже более 16 млн подписчиков (на 2,2 млн больше, чем у президента США Трампа; у президента РФ вообще нет Instagram).
Хотя Бузова заработала только 4,4 млн долларов, она обошла в рейтинге многих богатых знаменитостей - Егора Крида ($4,8 млн), Марию Шарапову ($8,5 млн), Басту ($6,9 млн), Диму Билана ($6,5 млн), Полину Гагарину ($5,3 млн), Александра Овечкина ($14,5 млн), Артема Дзюбу (5,4 млн), Никиту Кучерова ($7,1 млн).
Не удалось Бузовой "сделать" только "скандального" борца Хабиба Нурмагомедова. Да и то лишь по причине его мощного финансового перевеса - за год дагестанский боец смешанных единоборств заработал 11,5 млн долларов. Из трех оценочных позиций (деньги, упоминание в СМИ и в соцсетях) Нурмагомедов впереди Бузовой по двум. В СМИ его упоминали 75300 раз, что всего на 2 тысячи больше, чем упоминали Бузову. А вот с соцсетями у чемпиона UFC в легком дивизионе не так хорошо - по упоминаемости там он уступает многим участникам рейтинга: у Бузовой в 3 с лишним раза больше - 4.499.100 упоминаний, у Егора Крида - 3.417.600 упоминаний, у Тимати - 1.730.100, у Элджея - 1.619.200... Впрочем, среди спортсменов Нурмагомедова упоминали в соцсетях больше всех.
На третьем месте в рейтинге (с большим отрывом от первых двух) - хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
За ним в первой десятке следуют Егор Крид, Баста, Дима Билан, Тимати, Ирина Шейк, Артем Дзюба и Полина Гагарина.
На 11 месте расположилась завсегдатай рейтинга российских знаменитостей Мария Шарапова, сразу за ней - Ксения Собчак, которая по упоминаемости все еще на высоте (65.542 - в СМИ и 1.196.300 - в соцсетях), а вот с заработком - не очень (лишь 1 млн долларов).
Среди новичков в рейтинге самое высокое место занял 25-летний рэпер Элджей. Он на 13 месте (годовой доход - $1,5 млн). За ним следует его подруга, популярная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева (14 место - $0,9 млн). Среди других новичков - актер Александр Петров (31 место - $2,5 млн), пианист Даниил Трифонов (38 место - $3,3 млн), а также фигуристки Алина Загитова (33 место - $0,8 млн) и Евгения Медведева (40 место - $0,7 млн).
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