Фонд защиты прав дольщиков начал запись на выплату компенсаций по решениям третьего Наблюдательного совета
14 января 2020 15:45
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Запись стала доступна и для дольщиков Самарского застройщика-банкрота «ГК Базис».
Напомним, 27 декабря 2019 г. состоялось заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
«У нас остались самые проблемные, самые финансово емкие объекты, над которыми мы работаем. Но даже здесь совместными усилиями с федеральными
структурами и муниципальными властями мы находим решения вопросов людей. Наша задача состоит в том, чтобы само понятие «обманутый дольщик» на
территории региона ушло в историю», – отметил Дмитрий Азаров в ходе совещания.
Важнейшим решением этого года по вопросам обманутых дольщиков стала договоренность правительства Самарской области с Федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Также губернатор подвел итоги работы комиссии за 2019 год. За прошедший год в регионе было достроено и введено в эксплуатацию 7 проблемных объектов,
один из которых не был признан проблемным, но являлся долгостроем и ход его возведения находился на личном контроле губернатора.
В соответствии с решением третьего Наблюдательного совета будут восстановлены права более 8 тысяч дольщиков, обязательства перед которыми ранее
не исполнили недобросовестные застройщики. На эти цели будет направлено более 17 млрд рублей из средств компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов.
По итогам работы третьего Наблюдательного совета было признано целесообразным завершить строительство 31 дома в 10 субъектах страны, после сдачи домов в эксплуатацию ключи от квартир получат более 4,4 тысячи дольщиков.
По другим 92 домам в 9 субъектах страны члены Наблюдательного совета Фонда утвердили, что целесообразно выплатить дольщикам денежные компенсации, в правах будут восстановлены более 3,6 тыс. граждан, передает пресс-служба облправительства.
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