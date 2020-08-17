Фонд развития моногородов и бизнес-школа СКОЛКОВО запускают программу обучения для 8 моногородов-новичков

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Итогом обучения станут проекты городского развития, которые позволят сделать экономику моногородов устойчивее, а также запуститькачественные изменения в городской экономике и городской среде.«Успешное развитие городской экономики невозможно без квалифицированных кадров. Фонд МОНОГОРОДА.РФ и МШУ СКОЛКОВОранее реализовали программу для обучения управленцев моногородов. Она стала началом масштабных изменений во всех сферах городского развития. Логично, что теперь программа тиражируется на новые города. Рассчитываю, что обучение позволит управленцам выработать и реализовать конкретные шаги по улучшению качества жизни горожан», - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.Участниками образовательной программы станут моногорода:Новомичуринск Рязанской области, Прогресс Амурской области, Янтарный Калининградской области, Ермолино Калужской области, Печоры Псковской области, Козьмодемьянск Республики Марий Эл,, Кимовск Тульской области.В состав управленческой команды каждого моногорода включены: глава города, его заместитель, представители региональных органов власти, градообразующего предприятия и бизнес-сообщества.«Мы хотим, чтобы моногорода-новички прошли весь тот путь, который мы уже преодолели с нашей большой семьей моногородов. Основа обучения – развитие городской экономики. Мы будем прорабатывать проекты по обновлению транспорта, модернизации ЖКХ, благоустройству общественных пространств. Это все то, что важно для жителей. Главное – практический результат, который позволит создать новое качество жизни в моногородах», - отметила заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.Андрей Шаронов, президент Московской школы управления СКОЛКОВО:«Образовательная программа для управленческой команды моногорода – это фактически оснащение ее инструментами для работы и развития сегодня. Как показал наш опыт работы с моногородами, самый важный этап - посмотреть на город не с позиции выделенных бюджетных средств, а сложной экосистемы, где жители и предприниматели - значимые игроки. Подобный подход даёт как больше возможностей, так и сценариев развития. Задача команды: найти новых союзников, новые точки роста, привлечь новые деньги и мозги и, самое главное, отказаться от подхода «город- жилая пристройка к главному предприятию».Программа будет состоять из 5 учебных модулей. Среди направлений обучения: развитие альтернативных производств, не связанных сградообразующим предприятием, работа с инвесторами и стимулирование предпринимательской деятельности, развитие городской экономики, благоустройство и вовлечение жителей в городскую повестку.Преподавателями станут ведущие российские и международные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти.По итогам обучения управленческие команды сформируют проекты развития своих городов, которые помогут снизить зависимость от градообразующего предприятия, создать новые рабочие места, привлечь инвесторов, повысить качество жизни, а также в перспективе получить поддержку Фонда развития моногородов.В 2015-2017 г. Фонд развития моногородов провел обучение для более 1,5 тыс. человек из 319 российских моногородов в СКОЛКОВО иРАНХиГС. Программа позволила наладить взаимодействие власти с бизнесом, реализовать в моногородах проекты, направленные на улучшение жизни горожан, передает пресс-служба облправительства.