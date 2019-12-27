Фирма «СызраньАгро» производила комбикорма без лицензии

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Они установили, что в 2016–2018 годах директор компании «СызраньАгро» Дмитрий Трошин «осуществлял деятельность по производству готовых кормов для животных, относящихся к категории комбикормового производства 3-го класса опасности, которая подлежит лицензированию». Сумма незаконно извлеченного дохода — 9,5 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».Фирма «Сызраньагро» зарегистрирована в 2015 году в поселке Новая Крымза Сызранского района. Основой вид деятельности — производство кормов для животных. Соучредители компании — Лейла Кисельман, Дмитрий Трошин, Зинаида Александрова (ранее — Владислав и Лейла Кисельманы). Выручка организации в 2018 году составила 102,9 млн руб., чистая прибыль — 308 тыс. руб.Дмитрий Трошин также входит в число совладельцев фирмы «Сызрань Агро Экспорт» с той же специализацией, основная собственница общества — г-жа Кисельман.