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Финал регионального конкурса Фонда содействия инновациям «УМНИК» пройдет в Самарской области. Он состоится 3 декабря 2020 года на региональной площадке Фонда содействия инновациям в Самарской области в Технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Программа «УМНИК» Фонда содействия инновациям призвана стимулировать интерес молодежи к массовому участию в научно-технической и инновационной деятельности. Победители конкурса имеют возможность получить грант в размере 500 тысяч рублей на 2 года на развитие своего инновационного проекта.

В результате проведения всех полуфиналов конкурса «УМНИК-САМАРСКАЯ ОБАСТЬ, 2020» в нашем регионе было отобрано 89 проектов, 85 из которых прошли обезличенную анонимную экспертизу, высоко оценены научным сообществом и допущены к финалу.