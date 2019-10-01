Фестиваль «Театральное Приволжье». Впервые в России в 14 регионах ПФО одновременная телетрансляция спектаклей
1 октября 2019 14:25
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28 дней в прайм-тайм на 14 региональных каналах ПФО (вещание на 21 кнопке) и на информационном канале кабельной сети «Дом.ру» - лучшие школьные и
студенческие труппы, которые соревнуются в конкурсе.
Все участники - финалисты своих регионов. На первом этапе в проекте участвовали 7 тысяч юных актёров из 483 коллективов - 114 студенческих и 369 школьных. Конкурсные спектакли посмотрели около 114 тыс. зрителей ПФО.
Победители «Театрального Приволжья», занявшие первые места в своих категориях, получат по 200 тыс. руб. на постановку следующих спектаклей, за вторые места — по 140 тыс. руб., за третьи — 100 тыс. руб. Достойные призы будут вручены и лучшим актерам, режиссерам и участникам конкурса театральных афиш.
Цель проекта — расширение культурного кругозора молодежи.
Молодые актеры не только соревнуются в сценическом мастерстве, но и активно участвуют в социальных акциях. Так, победители регионального этапа в Кировской
области показывают постановку в домах-интернатах для престарелых и инвалидов и в детских реабилитационных центрах, а самарцы подготовили театральный квест для воспитанников областного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга». Видеоверсии всех спектаклей-конкурсантов можно посмотреть также на сайте проекта театральноеприволжье.рф, передает пресс-служба ПФО.
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