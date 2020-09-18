Федеральный форум «Живые инклюзивные практики» стартует 22 сентября

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Представители социального сектора в области инклюзии со всей России соберутся на уникальной онлайн-площадке, работающей в режиме нон–стоп, чтобы пройти тренинг-программы от ведущих экспертов России, поучаствовать в открытых дискуссиях и мастер–классах по методикам работы в различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью. Основная образовательная программа для всех участников форума «Живые инклюзивные практики» традиционно пройдет по пяти направлениям: театр, актив, туризм, медиа, танцы.

Форум является ключевым событием проекта «Центр развития инклюзии регионов России», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Организатором выступает Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный Ресурсный Центр».