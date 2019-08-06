Федеральные дорожники ликвидировали последствия подтопления трассы М-5 в Тольятти

123

Работы по откачке воды на 974-м километре выполнялись с вечера 5 августа.В настоящее время движение на отрезке от Тольятти до Жигулевска затруднено в связи с высокой загруженностью трассы. На кольце 5-ВСО в Тольятти сотрудники ГИБДД регулируют движение транспортных средств, двигающихся по федеральной трассе и местной дорожной сети, передает пресс-служба облправительства.