Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 30 сентября, 18:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/09:
USD 64.42
0.13
EUR 70.32
-0.06
Новости /  Общество /  Социум  

Федеральное агентство по делам национальностей объявило о старте конкурса «Ключевое слово»

30 сентября 2019 16:55
90
Эта премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия России.
Начался прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» (конкурс лучших реализованных проектов). Эта премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия России. В этом году партнером премии стал издательский дом «Комсомольская правда».

«Языковое разнообразие имеет огромное значение для нашей страны и всего мира. Поэтому не случайно 2019 год был объявлен ЮНЕСКО международным Годом коренных языков. Премия «Ключевое слово» как раз способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов Росси, и, конечно же, русского языка, являющегося инструментом межэтнической консолидации. Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким», - отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

В рамках премии предусмотрено 7 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение малых языков», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Заявки принимаются до 15 октября по эл.почте konkurs@phkp.ru. Затем Экспертный совет, в состав которого входят известные в стране и мире ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов.

Победителей наградят 25 октября в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза», передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
30 сентября 2019  18:01
Сверхплановые расходы возникли в связи с повышением платы за проезд в общественном транспорте сразу в нескольких городах.
Минтранс попросил слишком мало денег на проезд пенсионеров и других льготников
Сверхплановые расходы возникли в связи с повышением платы за проезд в общественном транспорте сразу в нескольких городах.  Социум
26
30 сентября 2019  17:46
Актёр отмечает, что никакого преступления не совершал, поэтому намерен обжаловать вынесенный сегодня приговор.
Первое интервью Устинова после смягчения приговора: Я крови не жажду
Актёр Павел Устинов не согласен с вердиктом апелляционной инстанции.   Социум
54
30 сентября 2019  17:13
В начале октября авиакомпании Azur Air и iFly запустят новые международные рейсы из аэропорта Курумоч в аэропорт города Санья.
Новый рейс из аэропорта Курумоч в Китай
В начале октября авиакомпании Azur Air и iFly запустят новые международные рейсы из аэропорта Курумоч в аэропорт города Санья.   Социум
83
Весь список

Здравоохранение
29 сентября 2019  14:10
Беспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трёх часов в день
Врач рассказал, сколько времени можно использовать наушники без вреда здоровью
Беспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трёх часов в день  Здравоохранение
350
29 сентября 2019  11:43
Назван режим стиральной машины, угрожающий здоровью
Назван режим стиральной машины, угрожающий здоровью
Он не позволяет уничтожать опасные бактерии. Здравоохранение
403
26 сентября 2019  20:13
Девочку из США привезли на обследование в Россию. Луна Феннер родилась с родимым пятном на лице.
Луна из США будет лечиться в России. Видео
Девочку из США привезли на обследование в Россию. Луна Феннер родилась с родимым пятном на лице.  Здравоохранение
408
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14467
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14420
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14437
Весь список
Туризм
25 сентября 2019  13:51
Финалистами регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ПФО стали 22 проекта от Самарской области
Финалистами регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ПФО стали 22 проекта от Самарской области
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
261
23 сентября 2019  11:58
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
Время полета составит 10 часов. Туризм
391
11 сентября 2019  09:10
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
389
Весь список
Образование
29 сентября 2019  10:52
В Самаре пройдет дискуссионный клуб на французском языке
В Самаре пройдет дискуссионный клуб на французском языке
Его проведет француженка Жюльет Карс.  Образование
293
27 сентября 2019  14:31
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области.
Научно-образовательный центр Самарской области принял участие в форуме «Машиностроение-транспорту»
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области.   Образование
419
26 сентября 2019  16:08
Ученые обсудят актуальные вопросы философии.
В Самарском политехе пройдут «Борисовские чтения»
Ученые обсудят актуальные вопросы философии.   Образование
365
Весь список

Культура
30 сентября 2019  12:14
На сцене Самарской филармонии состоялся благотворительный спектакль «Комильфо».
На сцене Самарской филармонии состоялся благотворительный спектакль «Комильфо»
Показ прошел в рамках федерального проекта ЗнаменитостиДетям.РФ. Культура
144
29 сентября 2019  12:47
В Самаре сегодня выступит Дима Билан
В Самаре сегодня выступит Дима Билан
Горожанам напоминают о перекрытии ряда дорог. Культура
814
28 сентября 2019  13:40
Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".
Умер режиссер Марк Захаров
Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен",... Культура
519
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15164
Весь список
Мода
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
67
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
156
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
145
Весь список


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
464
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
442
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
615
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
434
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
910
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
513
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1159
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
823
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1082
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1274
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
692
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2559
Весь список

Мероприятия
В музее прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Дмитрия Ильича Козлова
В Тольятти отметили День машиностроителя
100 лет ветерану: сотрудники спецроты ДПС СО приняли участие в акции «Лес Победы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные