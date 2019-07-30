Фанат Земфиры рассказал, зачем разбил её автомобиль: Бегаю за ней четвёртый год
30 июля 2019 17:17
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Видеоролик опубликован на сайте Министерства внутренних дел РФ.
— Я пытался достичь того, чтобы сирена у машины сработала, чтобы хозяин автомобиля вышел. Хотел пообщаться, — рассказал Глеб С.
Задержанный признался, что специально попытался вывести певицу на конфликт, потому что все его предыдущие попытки поговорить с ней "по-человечески" заканчивались неудачей. По словам мужчины, артистка постоянно находила причины для того, чтобы отказать ему в разговоре. Также Глеб рассказал, что "бегает" за Земфирой уже четвёртый год. Теперь поклоннику певицы грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.
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