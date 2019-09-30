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Новости /  Общество /  Социум  

ФНС сообщила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями о налогах

30 сентября 2019 20:06
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Гражданам массово приходят поддельные письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам.
Налогоплательщикам по «Почте России» поступают поддельные письма якобы из налоговой с предложением перевести сумму задолженности на счет, принадлежащий мошенникам, сообщила  РБК пресс-служба ФНС.

О получении фиктивного налогового уведомления сообщил в Facebook пользователь Денис Виленский. Он получил на почте заказное письмо якобы от ФНС с требованием оплатить налоги. При попытке оплаты с помощью QR-кода на конверте он увидел, что сумма налогов завышена. Прервав операцию, Виленский зашел в личный кабинет на сайте налоговой и выяснил, что необходимая для оплаты сумма в несколько раз меньше указанной в письме.

О получении аналогичных писем в комментариях к его посту сообщили и другие пользователи. «ФНС России к таким письмам не имеет никакого отношения», — сообщила РБК пресс-служба ведомства.

«Налоговая служба фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», — подчеркивается в сообщении ФНС.

При уплате налога рекомендуется внимательно проверять реквизиты платежа, указанные в официальных налоговых уведомлениях, а также все сведения о налогооблагаемом имуществе (вид, номер, период владения и т.п.). Сумму налогов к уплате можно узнать в «Личном кабинете налогоплательщика» на официальном сайте ФНС или обратившись за налоговым уведомлением в любую инспекцию, пояснила пресс-служба.


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