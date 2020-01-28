ФАС запросила у сотовых операторов объяснения по поводу повышения цен

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"Жалобы на повышение тарифов сотовыми операторами начали поступать в ФАС. Как только появилась первая информация, мы направили запросы операторам связи России. Срок предоставления операторами информации — до 31 января", — добавил он.Ранее стало известно, что ряд сотовых операторов повысил стоимость некоторых архивных тарифов.В середине января Голомолзин сообщал агентству, что ФАС внимательно изучит, насколько это обоснованно, однако на тот момент жалоб еще не было.