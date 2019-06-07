Евгений Серпер: «Ресурс форума был использован регионом с наивысшим эффектом»

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Делегацию Самарской области на форуме возглавлял губернатор. В ее состав также вошел депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству. Он поделился своим мнением о том, какие результаты принесет участие региона в главном экономическом событии страны.Как считает депутат, Дмитрию Азарову и самарской делегации удалось с максимальной пользой использовать те уникальные возможности, которые предоставляет регионам-участникам мероприятие такого высокого уровня и масштаба.«В форуме участвуют руководители крупнейших мировых и российских корпораций, которые являются потенциальными инвесторами. Формат и тематика встреч, переговоров и заключенных соглашений был широк: от развития науки и логистики до промышленных инноваций и развития предпринимательства. Поэтому сложно переоценить ту уникальную возможность, которая дала площадка Петербургского форума для презентации возможностей Самарского региона, появления новых деловых контактов и договоренностей по важным для его дальнейшего развития инвестиционным проектам. Уверен, что этот ресурс был использован с наивысшим эффектом», - считает Евгений Серпер.По мнению депутата Госдумы, убедительным доказательством эффективной работы по улучшению инвестиционного климата стал рост Самарской области в соответствующем национальном рейтинге, который был презентован Агентством стратегических инициатив в рамках ПМЭФ. За год регион поднялся на 24 пункта и вошел в топ-25 субъектов с самым благоприятным инвестклиматом.«По динамике роста в рейтинге мы одни из абсолютных лидеров в стране. Всего за 2 года Самарской области удалось совершить мощный рывок и подняться с 65-го места сразу на 41 позицию. Отдельно хочу подчеркнуть, что этот рейтинг составляется на основе отзывов предпринимателей. Значительное укрепление позиций Самарской области как инвестиционно привлекательного региона стали результатом кропотливой, системной работы по выстраиванию прямого диалога власти с бизнесом. И плоды этого труда уже начинают давать отдачу»,- говорит Евгений Серпер.Как отметил депутат Госдумы, в ходе форума был подписан целый ряд важных соглашений, которые дадут мощный толчок для дальнейшего развития области и привлечения дополнительных инвестиций. Среди них – соглашение с Магнитогорским металлургическим комбинатом. По мнению Евгения Серпера, договоренности Дмитрия Азарова с руководством крупнейшего мирового производителя стали о создании логистического центра в ОЭЗ «Тольятти» позволит нетолько создать новые рабочие места, но повысить эффективность производства на АвтоВАЗе.Также на форуме было подписано соглашение между областным научно-образовательным центром (НОЦ) и Центром компетенций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. По мнению Евгения Серпера, сотрудничество региона с одним из ведущих вузов страны даст синергетический эффект: «Самарская область по праву претендует на роль крупнейшего научно-образовательного центра страны. Мы идем в ногу со временем и должны бытьготовы ответить на любые вызовы времени, а для этого невозможно обойтись без активной научной деятельности и укрепления научно-исследовательской инфраструктуры. Сотрудничество с Санкт-Петербургским политехом значительно упростит решение этой задачи и поможет сделать работу регионального НОЦ эффективным. Точно знаю, что наработки самарских ученых тоже представляют интерес для их питерских коллег. Ректор СПбПУ Андрей Рудской подтвердил, что у обоих научных центров – общие цели и задачи, поэтому в данном случае можно смело говорить о синергии». Он также подчеркнул высокую значимость подписания «дорожной карты» между Самарской областью и ГК «Ростех», которая определяет конкретные шаги и сроки по созданию НОЦ и внедрению инновационных разработок.Напомним, задача создания в стране 15 НОЦ мирового уровня поставлена Президентом России. Чтобы увеличить шансы области на размещение НОЦ губернатор Дмитрий Азаров поручил областному правительству создать региональный центр уже в середине 2019 года.Также в рамках ПМЭФ Евгений Серпер принял участие в спортивной программе форума: в шахматном турнире с участием чемпиона мира, а также в традиционном хоккейном гала-матче с участием политиков и бизнесменов, передает пресс-служба облправительства.