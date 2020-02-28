Евгений Серпер: «Для меня большая честь лично поблагодарить ветеранов за Победу»
28 февраля 2020 14:31
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Парламентарий вручил ветеранам Великой Отечественной войны медали к 75-летию Победы, а также провел прием граждан.
Рабочая поездка Евгения Серпера началась с Сызрани. Здесь он провел традиционный прием граждан. Одним из актуальных вопросов для многих по-прежнему остается качество услуг ЖКХ. Среди обратившихся к депутату Госдумы – жители многоквартирного дома по улице 50 лет Октября. Они попросили помочь решить проблемы, которые им создает расположенное рядом с их домом кафе. По их словам, точка общепита нарушает целый ряд санитарных норм. В частности, печная труба установлена и работает без согласования, весь смог от нее попадает в окна квартир. Другие сызранцы пожаловались на некачественную прочистку коллектора в их доме, из-за которого постоянно возникают засоры.
Евгений Серпер пообещал, что все обращения будут внимательно рассмотрены: «Каждую просьбу возьму на свой личный контроль, совместно с коллегами будем оказывать содействие в решении всех поступивших вопросов», - отметил депутат.
Также парламентарий выполнил почетную миссию и вручил медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» нескольким ветеранам. Напомним, Президент России Владимир Путин объявил 2020-й год Годом Памяти и Славы. Торжественные мероприятия и акции, посвященные юбилею Победы, проходят во всех регионах России и во всех муниципалитетах Самарской области.
Один из ветеранов, к кому пришел в гости депутат – Дарья Даниловна, участник Сталинградской битвы. В 1941 году ей было 18 лет. Она встретила гостей с улыбкой и при полном параде. Вручая медаль, депутат поблагодарил ветерана и пожелал бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.
«Сегодня я выполняю очень приятную миссию. Для всей нашей страны, для каждого гражданина День Победы – самый светлый и дорогой праздник. И очень важно, чтобы накануне этой значимой даты мы смогли дойти до каждого ветерана, проявить внимание и заботу, в случае необходимости оказать помощь и поддержку. Завоеванная старшим поколением, нашими дорогими ветеранами Победа ко многому нас обязывает, учит быть достойными памяти тех, кто отдал за нее свою жизнь»,- отметил Евгений Серпер.
Отметим, что по инициативе депутата Госдумы на протяжении нескольких лет перед Днем Победы проводится специальная праздничная акция «Пирог для ветерана». Молодые люди – волонтеры, юнармейцы – приходят домой к ветеранам, поздравляют их с наступающим праздником, благодарят за мирное небо, угощают праздничным пирогом, за чайным столом слушают их воспоминания. По мнению Евгения Серпера, подобные акции очень важны для воспитания подрастающего поколения.
В этот же день депутат Госдумы посетил Тольятти. Эстафету по вручению медалей к юбилею Победы перехватил поселок Поволжский Комсомольского района Автограда. На торжественной церемонии Евгений Серпер поблагодарил ветеранов за их жизненный подвиг и подчеркнул, что очень ценит возможность лично сказать им «спасибо» за все, что они сделали для народа и для страны.
«Наверное, самое ценное, что может сейчас быть – это личное общение с ветеранами, их воспоминания и рассказы о тяжелом военном времени и непростой послевоенной жизни. Каждый их рассказ – часть нашей общей истории, которую мы и последующие поколения должны всегда помнить и бережно хранить».
В этот же день Евгений Серпер принял участие в заседании президиума регполитсовета партии «Единая Россия», который провел Губернатор Самарской области, секретарь реготделения Дмитрий Азаров. Среди основных вопросов – ключевые направления реализации Послания Президента. Важный блок вопросов касался подготовки к 75-летию Победы. Основной из них – организация сбора подписей за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». Евгений Серпер уверен, что столица региона этого достойна.
Напомним, идею присвоить городам России новое звание озвучил Президент России Владимир Путин. Это почетное звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, передает пресс-служба облправительства.
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