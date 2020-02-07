Эпидемия коронавируса приведет к переделу рынка воздушных сообщений с Китаем

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«Будет передел на туристическом рынке, сегодня в авиаперевозке между РФ и Хайнанем лидируют турецкие компании, что само по себе странно. После кризиса ситуация изменится и российские компании возьмут пальму первенства», — заявил Кумин.Более того, банк готов финансировать развитие авиасообщения между двумя странами: Кумин озвучил планы обеспечить кредитную покупку трех самолетов «Боинг 747» некоей крупной авиакомпании.В целом, банк, тесно сотрудничающий с рынками Китая и Вьетнама, принял близко к сердцу проблемы с коронавирусом. По словам председателя правления туроператора «Русь-Тур», специализирующегося на китайское направление, Наума Давыдова, оперативный вывоз россиян с острова Хайнань осуществлялся при финансовой поддержке Банка «Солидарность».Также «Солидарность» оказывает финансовую помощь китайцам, пострадавшим от вируса. «Китайская диаспора через наш банк организует помощь, мы делаем переводы, поддерживаем китайских товарищей», — рассказал Вадим Кумин.