Эммануил Виторган вновь стал отцом в возрасте 79 лет

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"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька.. Кларочка!" — написал артист в подписи к фото.Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.Также у артиста есть дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой, сын Максим от второго брака с Аллой Балтер и Этель от Ирины Млодик, родившаяся в 2018 году.Также у артиста есть пять внуков и два правнука.