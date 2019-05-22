Елена Лапушкина встретилась с инициативной группой посёлка Жигулевские сады
22 мая 2019 21:39
129
Елена Лапушкина пообещала приехать в посёлок после того, как на личном приеме к ней обратились представители инициативной группы посёлка с рядом волнующих людей проблем.
Среди них: транспортное обеспечение, ремонт дороги, внутриквартальных проездов и тротуаров, ремонт канализационной системы, улучшение инфраструктуры поселка.
Личный приём проходил 23 апреля 2019 года, часть поручений главы города уже выполнена.
В результате совместного обследования с Администрацией Кировского района жителями посёлка составлена дефектная ведомость на ремонт внутриквартальных проездов, работы должны быть проведены до 1 сентября 2019 года.
Жители Жигулевских садов попросили Елену Лапушкину обустроить в посёлке современную детскую площадку.
По словам Игоря Рудакова, такая возможность появится в 2020 году в рамках КГС или губернаторского пректа "СОдействие". Сейчас инициативная группа занимается подготовкой проекта для формирования заявки.
Кроме того, после осмотра территории, глава города поручила Департаменту городского хозяйства и экологии Самары в кратчайшие сроки составить дорожную карту по реализации необходимых мероприятий для ремонта системы канализации.
Еще один вопрос , который остро волнует жителей посёлка - недостаточное количество рейсов общественного транспорта. Представитель Департамента транспорта сообщил, что уже с июня в будние и выходные дни будет добавлен один автобус с продлением времени работы.
По итогам встречи Елена Лапушкина отметила, что несмотря на то, что решение некоторых вопросов может занять продолжительное время, они остаются на контроле.
"То, что возможно решить уже сейчас и помочь людям, должно быть сделано в максимально короткие сроки. Где необходим глубокий анализ, разработка проектов и дорожных карт, будем работать поэтапно. Здесь очень важен результат, люди очень давно этого ждут, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы им помочь», - подчеркнула глава Самары, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 мая 2019 21:39
Обсуждались: транспортное обеспечение, ремонт дороги, внутриквартальных проездов и тротуаров, ремонт канализационной системы, улучшение инфраструктуры... Социум
128
22 мая 2019 21:24
Для обеспечения безопасности подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области организованной колонной прибыли на территорию стадиона. Социум
151
22 мая 2019 19:45
Алсу пожаловалась на «втягивание в игры» участников шоу «Голос.Дети». Социум
211
Здравоохранение
22 мая 2019 21:33
В выставочной части форума участвует Самарский государственный медицинский университет совместно с ООО "Робософт", входящей в состав группы компаний НПО... Здравоохранение
168
22 мая 2019 14:41
Благодаря участникам акции банк крови пополнился более чем на 21 литр. Здравоохранение
217
21 мая 2019 13:20
В мероприятии примут участие волонтеры-медики, учащиеся Тольяттинского медицинского колледжа. Здравоохранение
167
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
1263
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
1356
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
1590
Туризм
22 мая 2019 11:58
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
202
20 мая 2019 13:40
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
1334
17 мая 2019 13:15
Гостям расскажут о туристическом потенциале нашего города. Туризм
1281
Образование
22 мая 2019 16:11
Для наблюдения за порядком проведения основного периода ГИА аккредитовано 404 общественных наблюдателей. Кроме того, в основной период на территории Самарской... Образование
318
22 мая 2019 13:25
Основные дни сдачи – с 27 мая по 13 июня. Образование
325
21 мая 2019 23:30
Глава ведомства отметила, что в школах сократили объём отчётности, который был чрезмерным. Образование
2292
Культура
22 мая 2019 18:36
Спектакль поставлен в 1989 году прошлого века! Культура
184
22 мая 2019 10:39
Завершится фестиваль 25 мая уличным карнавальным шествием. Культура
206
21 мая 2019 12:46
В состав жюри финального конкурсного отбора были приглашены видные деятели искусств РФ. Культура
204
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
2050
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
1669
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
815
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1285
Видео
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
442
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
397
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14506
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
559
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
600
6 мая 2019 11:35
Инцидент произошел в норвежском море. В мире
1379
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
397
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
498
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
460
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
882
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
806
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
743
Мероприятия