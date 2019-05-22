Елена Лапушкина встретилась с инициативной группой посёлка Жигулевские сады

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Елена Лапушкина пообещала приехать в посёлок после того, как на личном приеме к ней обратились представители инициативной группы посёлка с рядом волнующих людей проблем.Среди них: транспортное обеспечение, ремонт дороги, внутриквартальных проездов и тротуаров, ремонт канализационной системы, улучшение инфраструктуры поселка.Личный приём проходил 23 апреля 2019 года, часть поручений главы города уже выполнена.В результате совместного обследования с Администрацией Кировского района жителями посёлка составлена дефектная ведомость на ремонт внутриквартальных проездов, работы должны быть проведены до 1 сентября 2019 года.Жители Жигулевских садов попросили Елену Лапушкину обустроить в посёлке современную детскую площадку.По словам, такая возможность появится в 2020 году в рамках КГС или губернаторского пректа "СОдействие". Сейчас инициативная группа занимается подготовкой проекта для формирования заявки.Кроме того, после осмотра территории, глава города поручила Департаменту городского хозяйства и экологии Самары в кратчайшие сроки составить дорожную карту по реализации необходимых мероприятий для ремонта системы канализации.Еще один вопрос , который остро волнует жителей посёлка - недостаточное количество рейсов общественного транспорта. Представитель Департамента транспорта сообщил, что уже с июня в будние и выходные дни будет добавлен один автобус с продлением времени работы.По итогам встречи Елена Лапушкина отметила, что несмотря на то, что решение некоторых вопросов может занять продолжительное время, они остаются на контроле."То, что возможно решить уже сейчас и помочь людям, должно быть сделано в максимально короткие сроки. Где необходим глубокий анализ, разработка проектов и дорожных карт, будем работать поэтапно. Здесь очень важен результат, люди очень давно этого ждут, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы им помочь», - подчеркнула глава Самары, передает пресс-служба горадминистрации.