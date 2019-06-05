Елена Лапушкина вручила стипендии за высокие достижения 50 воспитанникам учреждений культуры, образования и спорта
5 июня 2019 21:14
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Среди награждённых за достижения в сфере культуры представители академических видов искусства, исполнители на народных и духовых инструментах, эстрадные вокалисты, художники, ребята, представляющие театральное и цирковое творчество. А также представители 30 видов спорта.
«Вы так молоды, но каждый уже добился потрясающих результатов. У успеха есть две составляющие – кроме одаренности это еще и упорный труд. Вашему трудолюбию, энергии и нацеленности на результат можно только позавидовать. Огромная благодарность родителям и педагогам», - отметила Елена Лапушкина.
Городские стипендии одаренным детям и талантливой молодежи вручаются с 2012 года. За семь лет их обладателями стали 351 человек. Почти все из них продолжили или планируют продолжить обучение в профильных ССУЗах и ВУЗах, в том числе и в престижных учебных заведениях СО и страны.
Поздравляя талантливых ребят выдающийся пианист Денис Мацуев подчеркнул важность этой традиции:
«У нас завершается фестиваль, который почти отгремел в моей любимой Самаре. Когда я узнал, что у вас такая церемония, решил заглянуть. Отмечать талантливых детей - это дорогого стоит».
Елена Лапушкина поблагодарила известного гостя за внимание к талантливым детям.
«Денис Леонидович, спасибо огромное. Действительно, для нас это знаковое мероприятие. Сегодня в зале не просто искорки, а самые настоящие, яркие звёзды, которые прославляют нашу Самару. Вы сказали, что любите Самару, а наш город отвечает Вам взаимностью, мы искренне благодарны Вам и всегда Вас ждём на Самарской земле» - поблагодарила глава Самары выдающегося музыканта, передает пресс-служба администрации Самары.
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