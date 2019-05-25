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Елена Лапушкина провела выездную встречу с жителями по вопросу благоустройства территории у Храма Кирилла и Мефодия

25 мая 2019 13:19
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По итогам встречи было принято совместное решение, что проект благоустройства этой территории будет реализован с сохранением зеленой зоны.
В субботу, 25 мая, глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с инициативной группой жителей по вопросу благоустройства территории, прилегающей к Храму Кирилла и Мефодия. В начале недели по указанию главы города там был остановлен спил деревьев.

Во встрече принимали участие первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков, руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, представители подрядной организации и активные горожане.

Напомним, за благоустройство этой территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проголосовало более 12 тысяч самарцев. Однако реализация задуманного проекта вызвала у жителей множество вопросов, главный из которых - необоснованный спил здоровых деревьев.

«Согласна cо многими замечаниями жителей. Все деревья спиливать нельзя, необходимо чистить овраг и вывозить мусор. Совершенно точно это будет выполнено», - отметила глава Самары Елена Лапушкина.

По итогам встречи было принято совместное решение, что проект благоустройства этой территории будет реализован с сохранением зеленой зоны. Специалисты повторно проведут оценку, после которой будут спилены только признанные сухостойными и аварийными зеленые насаждения. Работы будут вестись при участии жителей в рамках общественного контроля.

Кроме того, будет произведена очистка оврага и прилегающая к нему территория, с которой будет вывезен строительный мусор, передает пресс-служба горадминистрации.


Фото:   пресс-служба горадминистрации

 
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