Елена Лапушкина провела выездную встречу с жителями по вопросу благоустройства территории у Храма Кирилла и Мефодия
25 мая 2019 13:19
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Во встрече принимали участие первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков, руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, представители подрядной организации и активные горожане.
Напомним, за благоустройство этой территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проголосовало более 12 тысяч самарцев. Однако реализация задуманного проекта вызвала у жителей множество вопросов, главный из которых - необоснованный спил здоровых деревьев.
«Согласна cо многими замечаниями жителей. Все деревья спиливать нельзя, необходимо чистить овраг и вывозить мусор. Совершенно точно это будет выполнено», - отметила глава Самары Елена Лапушкина.
По итогам встречи было принято совместное решение, что проект благоустройства этой территории будет реализован с сохранением зеленой зоны. Специалисты повторно проведут оценку, после которой будут спилены только признанные сухостойными и аварийными зеленые насаждения. Работы будут вестись при участии жителей в рамках общественного контроля.
Кроме того, будет произведена очистка оврага и прилегающая к нему территория, с которой будет вывезен строительный мусор, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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