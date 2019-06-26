Елена Лапушкина провела личный приём жителей отдалённых районов Самары
26 июня 2019 14:35
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Жители Куйбышевского района поделились проблемами микрорайона Кирзавод №6. Несмотря на то, что в прошлом году городские власти провели освещение некоторых улиц и посодействовали в решении вопроса с дорожным покрытием, произведя отсыпку дороги, сейчас всё ещё не хватает асфальтированных тротуаров и дополнительного освещения. Во дворах не проводится покос травы, также в микрорайоне мало детских и спортивных площадок.
«Проконтролируйте, чтобы управляющая компания вышла в эти дворы и произвела покос травы. Засыпьте тротуары, пока временно, а в следующем году уже внесите в план полноценный ремонт дорожек, - поручила Елена Лапушкина временно исполняющему обязанности главы администрации Куйбышевского района Александру Трачуку, - Свет необходимо протянуть, поэтому надо выехать на место с электриками и посмотреть, нужны ли дополнительные опоры».
Также жителям предложили участвовать в программах «Формирование комфортной городской среды» и «Содействие», с помощью которых можно благоустроить свой двор, в том числе установить современные детские и спортивные площадки.
Инициативных горожан, которые проживают в микрорайоне «Крутые ключи» волнуют вопросы транспортного обеспечения города. Руководитель Департамента транспорта Сергей Маркин пояснил, что схема городских маршрутов и количество единиц подвижного состава периодически меняются, что обусловлено постоянным анализом и необходимостью регулирования транспортного потока города. В то же время есть дублирующие маршруты, которые также решают данную проблему. Тем не менее, Глава города поручила Департаменту транспорта провести переговоры с перевозчиком по конкретным маршрутам, для возможного пересмотра организации перевозок с учётом потребностей жителей города, в том числе микрорайона «Крутые ключи». Также, по просьбе жителей, Департаментом транспорта будет проведена дополнительная работа по размещению информационных табло на остановках общественного транспорта для удобства горожан, так как не все пользуются гаджетами и мобильными приложениями.
Помимо этого, жителей «Крутых ключей» волнует вопрос строительства новой школы. Как пояснил руководитель Департамента градостроительства Сергей Шанов, сейчас специалисты разрабатывают индивидуальный проект здания, который позволит построить школу на 1300 посещений в смену.
Инициативная группа жителей домов №44, 46 и 48 по улице Аэродромной рассказали о парковке рядом с их домом. Местные жители свои автомобили там не ставят, а такое соседство приносит им только мусор, шум и загазованный воздух. Также, по словам людей, на территории стоянки стали открываться торговые точки.
«Необходимо расторгнуть договор с владельцем стоянки и освободить территорию, поскольку это уже не первое обращение ко мне от людей по данному вопросу», - поручила Елена Лапушкина руководителю Департамента управления имуществом Андрею Белоклокову.
Также глава Самары дала поручение руководству администрации Советского района оказать содействие жителям в решении вопроса по наведению порядка и чистоты во дворе, передает пресс-служба горадминистрации.
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Жители Куйбышевского района поделились проблемами микрорайона Кирзавод №6. Социум
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