Елена Лапушкина провела личный прием граждан

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Первым к Главе города обратился ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Алексей Гревцев. В 2012 году Алексей Иванович встал в очередь на получение социальной выплаты как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Однако в 2016 году он переехал в пансионат для ветеранов труда в село Борское, где ему оформили постоянную, а не временную регистрацию.Очередь Алексея Ивановича на получение социальной выплаты должна была подойти в 2018 году, однако в связи с выездом на место жительства в другое муниципальное образование он был снят с учета и потерял возможность получения выплаты в Самаре. Чтобы восстановить справедливость, в социальной сети Твиттер к Елене Лапушкиной обратились родственники ветерана.На встрече с Главой города Алексею Гревцеву было предложено два варианта решения вопроса: снова встать в очередь на получение социальной выплаты, но по месту прописки в Борском районе или воспользоваться своим правом на проживание в однокомнатной квартире в Самаре в доме для социальной защиты отдельных категорий граждан. Однако для этого ему нужно будет снова прописаться в Самаре.Елена Лапушкина поручила руководителю городского Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольге Слесаревой держать вопрос на контроле и оказать всю необходимую помощь. Глава города также подчеркнула, что решение теперь необходимо принять Алексею Ивановичу и его семье:«Я в свою очередь готова помочь в любом случае – и переговорить с коллегами в Правительства Самарской области и администрации Борского района, и обсудить со специалистами, какие возможности есть у нас, чтобы вернуть Вас в Самару. Посмотрите с родственниками квартиру, которую мы Вам предлагаем, обдумайте все. Ждем Вашего решения».Председатель совета дома 205 по проспекту Карла Маркса Валентина Пестрикова от имени жильцов обратилась к Главе города Елене Лапушкиной с просьбой рассмотреть вопрос о передаче нежилого помещения, которое находится в их доме, в безвозмездное пользование жителям для создания «домового клуба». Она рассказала, что жильцы дома много лет друг друга знают, хорошо общаются и любят проводить время вместе. Однако в силу возраста многие уже не могут приглашать к себе домой гостей.Кроме того, в доме есть подходящее помещение, которое и могло бы стать местом проведения общедомовых мероприятий, совместного досуга и общения. Елена Лапушкина поддержала эту идею и поручила руководителю Департамента управления имуществом Самары Андрею Белоклокову оказать жильцам дома содействие и до конца недели предложить варианты для воплощения этой идеи.Ирина Никонорова, представляя жителей дома 12 по Щигровскому переулку в Промышленном районе Самары обратились к Главе города с жалобой на незаконную стройку под окнами их дома.По информации городского Департамента градостроительства, земельный участок находится в частной собственности, но никаких разрешений на строительство владельцу не выдавалось. Кроме того, при проведении к этому участку коммуникаций была разрушена детская площадка и цветники.Елена Лапушкина в ходе приема поручила главе администрации Промышленного района Владимиру Чернышкову незамедлительно направить в полицию заявление о порче имущества, а профильному департаменту – в кратчайшие сроки обратиться в суд для начала процедуры по остановке незаконного строительства.С похожей проблемой к Главе Самары Елене Лапушкиной обратились жильцы дома 53 по улице Солнечной Дмитрий Пикулык и Полина Николаенко. Несколько лет назад в их дворе начали рыть котлован будущей многоэтажки, что вызвало недовольство людей. Начались судебные разбирательства, работы остановили, компании предложили под застройку другой участок. Но она его до сих пор не получила. Жители давно ждут, когда строители полностью освободят площадку, и ее можно будет привести в порядок. Елена Лапушкина в ходе приема подтвердила: решение есть, и оно будет реализовано. Территорию рядом с домом освободят и благоустроят.«Я всегда поддержу инициативу жителей, особенно, когда вижу, что люди сами активно участвуют в этой работе и действительно неравнодушно относятся к территориям своих дворов и к нашему городу», - подвела итоги встречи глава Самары Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.