Елена Лапушкина приняла участие в проекте «Культурное сердце России»

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«Практика показывает, что мероприятия, организованные в тесном взаимодействии с жителями, получаются более красочными, массовыми и запоминающимися. Поэтому крайне важно, чтобы представители разных поколений прошли опрос и представили свои точки зрения относительно того, каким должен быть массовый досуг, какие культурные мероприятия и с какой периодичностью необходимо проводить», - подчеркнулаНапомним, что проект реализуется при поддержке губернатора Самарской области: именно к нему обратились представители молодежного движения губернии с просьбой провести опрос и выявить, какой видят культурную программу жители городов и районов области. По результатам опроса в каждом населенном пункте появятся планы проведения культурно-массовых мероприятий, созданные на основе полученных предложений.В Самаре пройти опрос можно до 14 апреля в официальной группе проекта или в пунктах общественного голосования, расположенных по адресам:1. Площадь имени Кирова;2. Остановка общественного транспорта «Центральный автовокзал» (Московское шоссе, 21А);3. Остановка общественного транспорта «Гастроном» (Пугачевский тракт, 80);4. Пересечение улиц Полевой и Самарской;5. Пересечение улиц Куйбышева и Ленинградской;6. Пересечение улиц Революционной и Аэродромной;7. Торговый центр «Мега-сити» (ул. Ново – Садовая, 160М);8. Торговый центр «Космопорт» (ул. Дыбенко, 30);9. Торговый центр «Гудок» (ул. Красноармейская, 131);10. Торговый центр «Аврора» (ул. Аэродромная, 47А);11. Торговый центр «Парк-Хаус» (Московское шоссе, 81А);12. Самарский Дом молодежи (пр. Ленина, 3), передает пресс-служба горадминистрации.