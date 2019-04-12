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Новости /  Общество /  Социум  

Елена Лапушкина приняла участие в проекте «Культурное сердце России»

12 апреля 2019 17:09
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В Самаре продолжается социологический опрос жителей в рамках проекта «Культурное сердце России». Заполнить анкету и высказать свое мнение на тему того, какой должна быть культурная программа города летом 2019-го года, в пункт общественного голосования пришла Глава Самары Елена Лапушкина.

«Практика показывает, что мероприятия, организованные в тесном взаимодействии с жителями, получаются более красочными, массовыми и запоминающимися. Поэтому крайне важно, чтобы представители разных поколений прошли опрос и представили свои точки зрения относительно того, каким должен быть массовый досуг, какие культурные мероприятия и с какой периодичностью необходимо проводить», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Напомним, что проект реализуется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова: именно к нему обратились представители молодежного движения губернии с просьбой провести опрос и выявить, какой видят культурную программу жители городов и районов области. По результатам опроса в каждом населенном пункте появятся планы проведения культурно-массовых мероприятий, созданные на основе полученных предложений.

В Самаре пройти опрос можно до 14 апреля в официальной группе проекта или в пунктах общественного голосования, расположенных по адресам:

1. Площадь имени Кирова;

2. Остановка общественного транспорта «Центральный автовокзал» (Московское шоссе, 21А);

3. Остановка общественного транспорта «Гастроном» (Пугачевский тракт, 80);

4. Пересечение улиц Полевой и Самарской;

5. Пересечение улиц Куйбышева и Ленинградской;

6. Пересечение улиц Революционной и Аэродромной;

7. Торговый центр «Мега-сити» (ул. Ново – Садовая, 160М);

8. Торговый центр «Космопорт» (ул. Дыбенко, 30);

9. Торговый центр «Гудок» (ул. Красноармейская, 131);

10. Торговый центр «Аврора» (ул. Аэродромная, 47А);

11. Торговый центр «Парк-Хаус» (Московское шоссе, 81А);

12. Самарский Дом молодежи (пр. Ленина, 3), передает пресс-служба горадминистрации.



 
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Комментарии



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12 апреля 2019  17:09
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