Елена Лапушкина приняла участие в проекте «Культурное сердце России»
12 апреля 2019 17:09
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«Практика показывает, что мероприятия, организованные в тесном взаимодействии с жителями, получаются более красочными, массовыми и запоминающимися. Поэтому крайне важно, чтобы представители разных поколений прошли опрос и представили свои точки зрения относительно того, каким должен быть массовый досуг, какие культурные мероприятия и с какой периодичностью необходимо проводить», - подчеркнула Елена Лапушкина.
Напомним, что проект реализуется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова: именно к нему обратились представители молодежного движения губернии с просьбой провести опрос и выявить, какой видят культурную программу жители городов и районов области. По результатам опроса в каждом населенном пункте появятся планы проведения культурно-массовых мероприятий, созданные на основе полученных предложений.
В Самаре пройти опрос можно до 14 апреля в официальной группе проекта или в пунктах общественного голосования, расположенных по адресам:
1. Площадь имени Кирова;
2. Остановка общественного транспорта «Центральный автовокзал» (Московское шоссе, 21А);
3. Остановка общественного транспорта «Гастроном» (Пугачевский тракт, 80);
4. Пересечение улиц Полевой и Самарской;
5. Пересечение улиц Куйбышева и Ленинградской;
6. Пересечение улиц Революционной и Аэродромной;
7. Торговый центр «Мега-сити» (ул. Ново – Садовая, 160М);
8. Торговый центр «Космопорт» (ул. Дыбенко, 30);
9. Торговый центр «Гудок» (ул. Красноармейская, 131);
10. Торговый центр «Аврора» (ул. Аэродромная, 47А);
11. Торговый центр «Парк-Хаус» (Московское шоссе, 81А);
12. Самарский Дом молодежи (пр. Ленина, 3), передает пресс-служба горадминистрации.
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