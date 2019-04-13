Елена Лапушкина приняла участие в Гагаринском субботнике
13 апреля 2019 19:57
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Глава города совместно с Заместителем председателя Правительства Самарской области Александром Карпушкиным, первым заместителем главы Самары Максимом Харитоновым, представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта и творческой молодежи наводила порядок в сквере имени Мичурина, благоустроенном в прошлом году по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».
«Сквер Мичурина - одно из излюбленных мест отдыха горожан. Не удивительно, что не только сотрудники муниципальных предприятий и служб благоустройства, но и неравнодушные самарцы, общественники и представители творческой молодежи решили помочь в уборке этой территории», - отметила Елена Лапушкина.
Без внимания не остался и еще один сквер, отремонтированный в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды», - Дубовый колок. Жители микрорайона также вышли на субботник, чтобы помочь общественному пространству освободиться от мусора, зимних накоплений и осенней листвы.
Традиционно в Гагаринском субботнике приняли участие и представители самарского движения КВН - молодые и находчивые приводили в порядок территорию возле музея «Самара космическая».
Работы, проводимые в рамках субботника, глава Самары проконтролировала лично в ходе объезда городских территорий. Елена Лапушкина оценила состояние объектов улично-дорожной сети во всех районах Самары, а также посетила оранжереи муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», чтобы проверить степень готовности предприятия к высадке цветов и зеленых насаждений на улицах города.
Напомним, что перед началом месячника по благоустройству глава города поручила директору МП «Спецремстройзеленхоз» Петру Кудряшову сохранить объемы по высадке однолетних и многолетних цветов на рекордном уровне - более 33 00 м2 .
«Елена Владимировна поставила перед нами задачу обустроить не меньше цветников, чем в прошлом году в рамках подготовки города к проведению игр Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Задание непростое, но мы его выполним - саженцы выращены, они здоровы и готовы к посадке», - заверил директор предприятия Петр Кудряшов.
Также руководство «Спецремстройзеленхоз» сообщило, что в текущим году на улицах Самары появятся разновидности петуний, бегоний катарантуса, которые ранее не высаживали в областной столице. При благоприятных погодных условиях большую часть растений посадят к майским праздникам.
«Месячник по благоустройству - отличная возможность в короткие сроки преобразить город, но для того, чтобы поддерживать его в опрятном виде, сотрудники служб благоустройства и коммунальных предприятий не ограничатся участием в субботниках и средниках, будут вести плановую работу каждый день, уделяя особое внимание пешеходным зонам, общественным пространствам и территориям, прилегающим к объектам социальной сферы», - подчеркнула глава Самары.
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