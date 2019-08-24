Экстренно севший в Подмосковье A321 вывезли с поля. Видео
24 августа 2019 18:30
43
— Сегодня закончим демонтаж и вывезем все части самолёта, завтра уберём с поля оставшийся мусор. Очистку поля от остатков самолёта завершат в воскресенье, — цитирует Боркина ТАСС.
Также техпредставитель отметил, что единственные сложности при демонтаже возникли во время слива топлива, так как на борту лайнера было 15 тонн горючего. Вывозить его пришлось по три-четыре тонны.
Видео © LIFE.
Фото: ТАСС/Дмитрий Голубович
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 августа 2019 18:30
Единственные сложности при демонтаже возникли во время слива топлива, так как на борту лайнера было 15 тонн горючего. Вывозить его пришлось по три-четыре тонны. Социум
32
24 августа 2019 18:25
Ранее сегодня в Театре им. М.Н. Ермоловой прошла прощальная церемония. Социум
38
24 августа 2019 17:53
Заявки от желающих инвестировать в строительство моста принимаются до 7 октября этого года. Социум
85
Здравоохранение
24 августа 2019 13:07
Это не Самарская область. Здравоохранение
152
24 августа 2019 12:32
При этом возбудителей патогенной микрофлоры там не обнаружено. Здравоохранение
303
24 августа 2019 09:58
Среди них - хождение в туалет с гаджетами. Здравоохранение
200
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14267
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14245
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14350
Туризм
20 августа 2019 10:41
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
260
19 августа 2019 16:49Зарубежная недвижимость. Поиск и покупка с Domire Estate
Приобретение жилья за рубежом давно перестало быть чем-то особенным и исключительным. Туризм
73
16 августа 2019 09:01
На сегодняшний день туристы сидят в отелях, не путешествуют по стране. Туризм
267
Образование
24 августа 2019 08:26
Для участия необходимо зарегистрироваться до 29 августа. Образование
210
23 августа 2019 17:48
В мероприятии примут участие более 170 педагогов дошкольного, общего и дополнительного образования Новокуйбышевска и Волжского района. Образование
341
23 августа 2019 16:42
Об этом говорится в письме ИРИ, направленном в Минпросвещения. Образование
333
Культура
24 августа 2019 09:39
В этом году он будет посвящён Году театра и истории Струковского сада. Культура
1303
23 августа 2019 19:11
Всего представлено 105 скульптур малых форм и 70 гобеленов. Культура
303
23 августа 2019 16:16
24 августа в 18:00 у главного входа в Самарский академический театр оперы и балета состоится открытый концерт Open Opera. Культура
339
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15000
Мода
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
51
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14470
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1152
Видео
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
261
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
244
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
496
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1173
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
606
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
702
Фоторепортажи
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
284
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
618
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
430
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
585
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
945
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
910
Мероприятия