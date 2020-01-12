Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

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По оценке Росстата, валовый сбор ржи в 2019 году составил 1,429 миллиона тонн. В конце декабря Центр агроаналитики Минсельхоза России отмечал, что урожай ржи в России стал минимальным более чем за полвека — с 1965 года.Снижение объема производства ржи привело к росту цен производителей: по словам руководителя управления моделирования и прогнозирования учреждения Рудольфа Булавина, средняя цена производителей ржи в ноябре выросла на 43%, до 8942 рублей за тонну, а цена закупки ржи переработчиками — на 44%, до 12 665 рублей за тонну (без НДС, к уровню ноября 2018 года)."В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба", — считает эксперт.Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год. Между тем он отметил, что более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, увеличение цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги, а также на упаковку.По оценке ассоциации, в структуре закупочной цены хлеба сырье и материалы занимают 41,3%, тарифы ЖКХ — 12,2%. В структуре розничной цены 62% приходится на затраты производителя, 35% — на торговую наценку.По данным РОСПиК, средние отпускные цены на ржаную муку с 2017 по 2019 год выросли на 38,8%, за 11 месяцев 2019-го — на 22,6%. Средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов прибавили 3,1% и 5,4% соответственно, а к концу ноября 2019-го выросли на 5,8% с начала года (с 48,6 рубля до 51,4 рубля за килограмм), следует из данных Росстата.Рожь против пшеницыБулавин говорит, что урожай ржи стал минимальным с 1965 года из-за комбинации падения посевных площадей до рекордно низкого уровня в 850 тысяч гектаров и снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий — на 13,5%, до 17,3 центнера с гектара."Снижение посевных площадей связано с уменьшением внутреннего спроса. Рост отечественного производства зерновых с начала нулевых годов обеспечивался экспортным спросом. Здесь рожь проиграла конкуренцию пшенице за посевные площади", — сказал эксперт. Он отметил, что посевные площади ржи снижались в течение всей постсоветской истории России: так, в 2019 году они упали в 9,4 раза по сравнению с уровнем 1990-го.В свою очередь, заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова отметила, что в сезон 2019-2020 сельхозгода страна вошла с исторически минимальными запасами ржи и рекордно низкими посевами озимой ржи. Валовый сбор культуры в 2019-м оказался рекордно низким и поэтому не смог изменить ситуацию.Ржаная мука стоит сейчас дороже пшеничной: в частности, в декабре продовольственная рожь стоила примерно 14 тысяч рублей за тонну, а пшеница третьего и четвертого класса — 12,8 и 12 тысяч рублей за тонну, между тем три года назад цены были около 8,55 тысячи, 11 тысяч и 9,35 тысячи рублей за тонну соответственно, следует из данных ИКАР."Сейчас ржаная мука стоит дороже пшеничной муки хорошего качества, поэтому, думаю, будет срабатывать эффект перемещения покупателей из одного продукта в другой: часть покупателей черного хлеба перейдут на серый, белый и, таким образом, просто снизят спрос. Не думаю, что стоит ждать дальнейшего повышения цен (на продукцию из ржаной муки в 2020 году. — Прим. ред.), а если оно вдруг и будет, то не более пяти-десяти процентов", — сказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков."Уменьшение предложения по рыночным законам вызывает некоторый рост цены. Мы считаем, что неурожай ржи будет отыгран нормальными рыночными механизмами и государству вмешиваться абсолютно незачем", — добавил он.Востриков также отметил, что сельхозкультурам, производящимся для внутреннего потребления, свойственна определенная ценовая волатильность: такие же качели периодически происходят с гречихой, просом, к подобным культурам относится и рожь."Я больше чем убежден, что большинство аграриев увеличат посевную площадь под культуры и, соответственно, мы получим опять падение цены — и опять на год-два", — заключил глава "Руспродсоюза".Глазунова из ИКАР полагает, что Белоруссия в нынешнем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок ржаной муки, так как она ограничивает поставки в Россию, стремясь обеспечить собственные потребности. Но в то же время вероятен ввоз ржи из прибалтийских государств, добавила эксперт.Фото из открытых источников