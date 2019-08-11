Эксперты рассказали о пользе кофе при депрессиях

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Согласно исследованиям, кофе оказывает на организм приятный эффект — улучшает настроение, а всё благодаря кофеину, который входит в состав напитка. Его потребление воспринимается головным мозгом крайне положительно — улучшается внимание, концентрация, мозговая деятельность и повышается настроение. Поэтому кофе рекомендуется пить при депрессиях.Кроме того, кофе помогает улучшить память, что особенно полезно для пожилых людей, а атлетам позволяет улучшить свои спортивные результаты. Бодрящий напиток влияет на улучшение физических характеристик и при этом не входит в список допинг-средств.Также кофе снижает риск возникновения онкологических заболеваний, диабета второго типа, болезни Паркинсона, деменции, цирроза и слабоумия. Однако у кофеинового напитка есть и недостатки: при ежедневном употреблении в организме повышается уровень холестерина, что влияет на сердечно-сосудистую систему. Ещё одним последствием частого употребления кофе является повышение артериального давления и головные боли, поэтому гипертоникам не стоит увлекаться этим напитком.