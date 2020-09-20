Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой

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Осенняя хандра - естественное состояние для межсезонья, но с ней можно справиться, если соблюдать режим и оставаться активными. Об этом в беседе с ТАСС в воскресенье рассказали специалисты в сфере психологии и иммунологии.

Психолог Елена Пояркова напомнила, что с наступлением холодов дни становятся короче, а ночи длиннее, не хватает солнечного света и витамина D, что может вызывать апатию, сонливость, ухудшение настроения. Таким образом психика адаптируется к изменяющимся внешним условиям.

"Осенью и зимой человек вынужден просыпаться в темноте. И если к зимнему времени человек успевает к этому адаптироваться, то осень - это период, когда еще совсем недавно, во сколько бы ты ни просыпался, было светло. А теперь - темно и нужно заставлять себя вставать. Что в некотором смысле против природы - солнце не встало, а я куда?" - рассказала специалист.

По ее словам, чтобы не поддаваться хандре важно сохранять прежний образ жизни, в том числе соблюдать режим дня и не отказываться из-за погоды от прогулок и встреч с друзьями, а также не забывать про спорт. "Тем, кому сложно просыпаться, стоит делать зарядку, - говорит психолог. - Человек, который сделал зарядку, чувствует себя бодрее. Физическая бодрость влияет и на эмоциональное состояние, эндорфины выбрасываются в кровь".

Самоорганизация

Вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов уверен, что справиться с плохим настроением и апатией в осенний период поможет самоорганизация: "С погодой мы сделать ничего не можем, нужно самоорганизовываться. После того, как многие самоорганизовались на самоизоляции, наверное, у всех есть жесткая воля. Нужно больше общаться, больше работать, больше тратить времени на активный отдых. <...> Осенняя хандра приходит из-за того, что мало света, действительно мало солнца, а хочется назад в лето". Врач также подчеркнул, что избежать дефицита витамина D в осенне-зимний период поможет нормальное питание. Для этого нужно чаще есть рыбу, овощи и фрукты.

Тем, кто встречает осень, оставаясь на "удаленке", Пояркова советует продолжать ту же жизнь, которую они вели бы, посещая работу. Дорогу может заменить прогулка, а с утра следует переодеться во что-то, настраивающее на более рабочий лад. "Следует сохранить и привычные ритуалы. Такие, как покупка горячего кофе или свежего йогурта по пути на работу. При этом, возможно, делать это не с утра, а в рабочий перерыв", - считает психолог.

Фото из открытых источников