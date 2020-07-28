Эксперты федерального центра компетенций готовы повысить эффективность производителей металлоконструкций

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Мероприятие, организованное Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), прошло 24 июля, в формате онлайн-конференции и объединило 56 предприятий из 30 регионов России. Модератором выступила международная консалтинговая компания KPMG.Российские компании производят все основные виды строительных металлоконструкций и материалов. Их качество, технико-экономические и эксплуатационные характеристики нередко превосходят аналогичные западные образцы. Это во многом объясняет позитивную динамику производства на рынке стальных металлоконструкций в 2014-2018 годах – выручка предприятий увеличилась почти вдвое с 346,8 млрд руб. до 682,4 млрд руб. Основную долю в производстве составляют металлоконструкции из стали – более 98%. Менее 2% приходится на изделия из алюминия.«До 2018 года отрасль металлоконструкций росла, как в натуральном, так и в денежном выражении. Это было обусловлено увеличением выпуска продукции и средней цены за тонну. Но 2020 год внес коррективы. Из-за пандемии мы наблюдаем спад производства. Сейчас мы понимаем, что быстрого восстановления рынка не ожидается. Вопрос в том, как быстро основные потребители металлоконструкций возобновят спрос. Кроме того, дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от нескольких категорий трендов. Таких, как дальнейшее влияние пандемии, изменение климата, а также нововведения в строительных технологиях. Мы должны быть к ним готовы», – отметила директор группы глобальной стратегии KPMG Светлана Чекмазова.В рамках конференции были представлены типовые отраслевые решения характерных проблем процесса производства строительных металлоконструкций, изделий и их частей. По словам экспертов ФЦК, их применение позволит существенно нарастить объемы выпускаемой продукции, повысить ее качество, а также снизить издержки изготовителей.«В основе отраслевых решений – опыт работы экспертов ФЦК на предприятиях-участниках национального проекта, – прокомментировал генеральный директор ФЦК Николай Соломон. – Сейчас в нашей стране работают более 15 тысяч предприятий, которые занимаются производством строительных металлоконструкций. Мы обладаем достаточной экспертизой, чтобы в кратчайшие сроки за счет применения собственных коробочных решений повышать эффективность компаний отрасли».Самарская область стала одним из пилотных регионов-участников федеральной приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», стартовавшей осенью 2017 года. В 2019 году программа получила статус нацпроекта. А в 2019 году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного указом Президента РФ Владимира Путина.Благодаря адресной поддержке экспертов ФЦК в 2019 году ОАО «Завод Продмаш» завершил реализацию проекта. В качестве пилотного потока для оптимизации экспертами ФЦК выбрано производство секции балки. За полгода рабочей группе удалось добиться значительных результатов за счет применения принципов и инструментов бережливого производства, что позволило сократить время протекания процесса на 66%, снизить запасы незавершенного производства на 65% и повысить выработку на 19 %.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу до конца 2024 года довести количество участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» до 250-ти. В настоящее время в нацпроект вошли 74 предприятия губернии, а общее количество поданных заявок на сайте производительность.рф для участие в нацпроекте — более 110. Около 40 предприятий силами Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда уже сформировали образцовые производственные потоки, причем на лучших из них рост производительности труда достиг 48%.Об ФЦК:Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) – оператор национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Основная задача проекта – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства, передает пресс-служба облправительства.