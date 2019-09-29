Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"

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Журналисты телеканала собрали камни, которые выпадают из глаз 22-летней Сатеник Каразян, и отдали их на экспертизу. По словам специалиста, плотность и изломы элементов указывают на то, что это не кристаллы."Промышленное стекло. Самое натуральное. Это подтвердила лаборатория", — заявила Радионова.Ранее СМИ сообщили о загадочной болезни Каразян, в глазах которой вместо слез образуются кристаллы. Врачи не смогли поставить ей диагноз, а некоторые из них даже окрестили девушку шарлатанкой.По словам родственников, у семьи нет денег на лечение за границей: у супруга Сатеник инвалидность первой группы, родители мужа — пенсионеры, мать девушки растила ее и еще четверых детей одна. Позднее башкирский офтальмолог Эрнст Мулдашев заявил РИА Новости о готовности обследовать девушку и оказать ей необходимую помощь.