Эксперт рассказал о пользе искусственного мяса

120

Ранее сообщалось, что российские ученые создали в лабораторных условиях искусственное мясо, которое может появиться на российских прилавках уже к 2023 году."Производство этого мяса возможно без антибиотиков, не нужны гормоны роста, это мясо может избежать различных заболеваний", - рассказал Еделев РИА Новости.Он уточнил, что по составу искусственное мясо не отличается от обычного.По словам эксперта, подобный проект реализуется в Голландии, там уже 6 лет назад были созданы первые котлеты из искусственного мяса. Кроме того, такой продукт соглашаются употреблять и вегетарианцы, так как при получении мяса ни одно животное не убивают, отметил Еделев. Он подчеркнул, что вегетарианские фонды финансируют проект по производству искусственного мяса в Голландии."По вкусу те, кто пробовал, говорят, что мясо немного суховато, потому что в мясе нет жировых клеток, оно получается постным. Как только научатся выращивать еще и жировые клетки, оно будет нормальным, сочным", - добавил эксперт.