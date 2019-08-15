Эксперт нашел уязвимость в онлайн-системе голосования на выборах в Москве
15 августа 2019 21:18
98
О планах по проведению в Москве эксперимента с электронным голосованием стало известно в феврале 2019 года. В дистанционном интернет-голосовании на выборах в Мосгордуму смогут принять участие жители трех избирательных округов.
При этом в правительстве Москвы подчеркивали безопасность разработанной системы электронного голосования: «Технология блокчейна обеспечит прозрачность и неизменность всех данных. Проследить путь бюллетеня будет практически невозможно».
Для проверки работы системы проводилось ее публичное тестирование в ходе выборов лучшего председателя студенческого совета московских вузов. Но во время эксперимента произошел сбой — система перестала работать, и в итоге студентов «досрочно распустили».
Что не так с системой
В рамках тестирования системы ее создатели выкладывали на сайт для разработчиков — Github — исходный код некоторых модулей системы электронного голосования, построенных на технологии блокчейн, сообщалось на официальном сайте мэра Москвы.
Пьеррик Годри в своем докладе поясняет: в ходе тестирования создатели системы каждый день выкладывали на Github так называемые публичные ключи шифрования и зашифрованные ими данные, а также раскрывали информацию о приватных ключах и данных, выложенных на день раньше. Публичным ключом бюллетень избирателя шифруется, а расшифровать его можно только имея приватный ключ. Цель таких ежедневных обновлений — убедиться в том, что ключи шифрования нельзя взломать, а данные — расшифровать как минимум 12 часов, в течение которых будет идти голосование.
Однако французский исследователь обнаружил, что длина публичного ключа шифрования составляет менее 256 бит, что позволяет вычислить приватный ключ и взломать шифрование системы примерно за 20 минут, используя обычный персональный компьютер и бесплатное программное обеспечение.
«Не имея доступа к информации об используемом в системе протоколе, сложно точно просчитать последствия данной уязвимости и то, насколько легко злоумышленнику будет найти соответствие между бюллетенями и избирателями, хотя я полагаю, что эта слабая схема шифрования используется именно для шифрования бюллетеней. В худшем случае это может привести к тому, что выбор всех избирателей, использующих систему электронного голосования, станет публично известен, как только они проголосуют», — утверждает Годри.
Заместитель гендиректора компании «КриптоПро» Станислав Смышляев поясняет, что Пьеррик Годри является одним из наиболее уважаемых криптографов в мире. «Ошибка разработчиков системы электронного голосования, согласно докладу Годри, заключается в том, что в одной из криптосистем используется ключ слишком малой длины, который не является стойким. При этом разработчики пытались усилить безопасность системы за счет внедрения троекратного шифрования с тремя разными короткими ключами. Но в результате стойкость итоговой криптосистемы от взлома не выросла в три раза — она вообще почти не выросла. Надеюсь, что у разработчиков еще есть время, чтобы переработать систему», — говорит Смышляев.
Он отмечает, что с целью избежать подобных ошибок криптографические средства в России обычно сертифицируются в Федеральной службе безопасности (ФСБ), а системы с их использованием — исследуются. «Уверен, что любая аккредитованная ФСБ России лаборатория быстро отловила бы такую уязвимость», — говорит он. При этом, по словам Смышляева, из открытых данных до конца неясно — для чего конкретно в системе электронного голосования используется тот модуль, который смог взломать исследователь, поэтому «оценить практические последствия уязвимости в данном сегменте системы не удастся».
Основная уязвимость системы — возможность вычислить приватный ключ по публичному из-за слишком слабых параметров (256 бит), подтверждает разработчик отечественных систем шифрования Дмитрий Белявский, ознакомившийся с докладом. «Исследователь в докладе описывает еще одну уязвимость системы: даже без взлома ключей способ выбора параметров шифрования позволяет определить один бит зашифрованного текста. Дальше все зависит от того, как именно технологически шифруется бюллетень избирателя. Если избиратель при голосовании будет выбирать из двух кандидатов, то содержательно этот один бит и есть его выбор. С другой стороны, при возможности вычислить ключи за единицы минут исследовать этот вектор атаки даже нет необходимости, так как в системе есть более важная уязвимость», — говорит Белявский.
Чем чреваты обнаруженные проблемы
По словам Белявского, найденные Пьерриком Годри уязвимости в случае, если злоумышленник перехватит электронный бюллетень, могут позволить в реальном времени получить данные о том, кто из избирателей за кого голосовал и, возможно, подменить эти данные. «Как обычно, масштаб угрозы зависит от выбранной модели нарушителя, а используемый в системе протокол надо еще раз тщательно изучить», — отмечает Белявский.
Представитель пресс-службы департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщил РБК, что там отчасти согласны с мнением, представленным в докладе, — три приватных ключа по 256 бит не обеспечивают достаточную стойкость шифрования. «Такое применение было использовано только во время испытательного периода. В течение пары дней длина ключа будет изменена на 1024 бит. Обращаем внимание, что взлом схемы шифрования не был осуществлен. Мы специально выкладываем открытый ключ и зашифрованные голоса, для того чтобы их попытались расшифровать до публикации закрытого ключа. Взять закрытый ключ и последовательно расшифровать зашифрованные голоса можно и за 20, и за 5 минут, найдя все основания для шифрования. Однако задача была не в этом», — сказал он. Представитель ДИТ также отмечает, что будет осуществлен переход на другой принцип формирования случайных элементов кода. «Он будет основан, как правильно отметил наш французский коллега, на уникальных транзакциях из самого браузера пользователя, а не на генераторе случайных чисел», — сообщил он.
Представитель пресс-службы Мосгоризбиркома РБК заявил, что там ничего о докладе Годри не известно. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что ему также не было о нем известно, но пообещал изучить.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 августа 2019 21:18
Один из наиболее уважаемых в мире криптографов обнаружил уязвимости в системе шифрования данных, которая будет использоваться при выборах в Мосгордуму. Социум
97
15 августа 2019 18:58
Экипаж посадил самолет с отключенными двигателями, полными баками горючего и убранным шасси на кукурузном поле. Социум
147
15 августа 2019 18:25
По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Социум
130
Здравоохранение
14 августа 2019 22:18
Михаил Ратманов отметил, что дети-инвалиды, которые находятся в отделении «Милосердие» , должны иметь статус паллиативных больных. Здравоохранение
278
14 августа 2019 12:42
Родилась здоровая девочка. Здравоохранение
317
14 августа 2019 09:45
Если есть тыкву каждый день, то память и внимание заметно улучшатся. Здравоохранение
304
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14206
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14201
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14329
Туризм
15 августа 2019 11:37
Это первая аккредитация по православному маршруту в истории региона. Туризм
179
13 августа 2019 11:57
В стране в целом упала динамика открытия новых отелей. Туризм
236
2 августа 2019 12:59
Она появится в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник. Туризм
497
Образование
15 августа 2019 14:20
Министерство просвещения РФ готово детально ознакомиться с предложениями о факультативных занятиях по киберспорту в школах, если таковые к ним поступят. Образование
195
14 августа 2019 09:15
Соответствующее предложение Институт развития интернета направил министру просвещения Ольге Васильевой. Образование
213
13 августа 2019 11:55
Она пройдет 1 сентября по всей России. Образование
259
Культура
15 августа 2019 13:42
В галерее «Вавилон» состоялось открытие международной выставки. Культура
169
15 августа 2019 13:09
Новый межрегиональный культурно-туристический проект реализуется на Куйбышевской магистрали. Культура
237
14 августа 2019 09:58
В этом году главный киносмотр Самары пройдет 7 сентября в Центре российской кинематографии «Художественный». Культура
226
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14954
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14439
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1130
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1613
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
436
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
963
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
535
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
643
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
558
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
467
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
533
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
364
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
540
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
895
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
870
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
809
Мероприятия