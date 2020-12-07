Экономист спрогнозировал рекордное подорожание продуктов

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Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун заявил в эфире НСН, что в ближайшее время мир столкнется с рекордным подорожанием продуктов, передает РИА Новости.

"Из-за пандемии доходы упали больше чем на десять процентов, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021 год. Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50 процентов доходов уходит на продовольствие", — сказал он.

Экономист отметил, что, несмотря на трудную ситуацию, Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы справиться с мировым продовольственным кризисом.

"Нам достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объемы экспорта. Речь идет о зерне, хлебе, масле. Поэтому есть все основания говорить, что кардинальных изменений не будет", — подчеркнул Узун.

Он также спрогнозировал трудный период для представителей малого бизнеса, особенно в сфере общественного питания. Тем не менее, эксперт выразил убежденность, что Россия сможет не только обеспечить своих граждан, но и помочь другим странам преодолеть последствия кризиса.

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