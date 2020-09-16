Ефремов предложил создать Российский тюремный театр

Осуждённый за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра, передает РИА Новости.
Об этом рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
"Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра", - написал правозащитник в Telegram.
Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
Фото: соцсети
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