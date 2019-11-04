Единственной в ВС РФ миротворческой бригаде ЦВО присвоили почетное наименование «Александрийская»

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Торжественное мероприятие прошло в Рощинском гарнизоне на плацу мотострелкового соединения.«Сегодня очередное знаменательное событие в истории Вооруженных Сил Российской Федерации. Возвращая славные наименования воинских частей, таких как Александрийский, мы возвращаемся к истокам наших побед, которые помогают нам возродить духовно-нравственные идеалы Русского воинства. Мне выпала огромная честь, вручая штандарт 5-го Александрийского полка, прикоснуться к нашей Великой истории, быть причастным к возрождению лучших традиций русской армии. Проходить службу в соединении с таким прославленным наименованием не только большая честь, но и огромная ответственность. Сегодня личный состав 15 Александрийской мотострелковой бригады, выполняет боевые задачи по защите национальных интересов России, находясь на передовых рубежах борьбы с терроризмом. Верю, что вы своим ратным трудом преумножите славу предшествующих поколений, являясь надежными защитниками Отечества», - сказал на церемонии командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.В мероприятии также приняли участие руководители Самарской области, ветераны Вооруженных Сил, участники локальных конфликтов, юнармейцы,потомки «черных» гусар, общественные деятели, а также представители общественной организации Бессмертные гусары в исторической форме и на конях.15 отдельная мотострелковая бригада была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности, являетсяединственным соединением в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения и входит в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военногоокруга. Она укомплектована только военнослужащими по контракту, оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ,комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-Н», беспилотными летательнымиаппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанциями шестого поколения «Азарт», индивидуальными защитными костюмами «Ковбой», передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)