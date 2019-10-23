Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой: правильное дыхание – доступный путь к активному долголетию

6

Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой: правильное дыхание – доступный путь к активному долголетиюПродлить жизнь и улучшить здоровье можно с помощью правильного дыхания. Еженедельно по вторникам и четвергам в отделении социальной реабилитации ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» (г. Нефтегорск, ул. Победа, 1) проходят оздоровительные занятиядыхательной гимнастикой по методу А.Н.Стрельниковой для пожилых граждан. Эта гимнастика уникальна, аналогов нет во всём мире.В Самарской области работа с пожилыми гражданами ведется в рамках реализации региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Основная задача - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой – это наиболее эффективная и доступная лечебно-профилактическая мера. Показаний для нее много: усталость, депрессия, воспаление легких, бронхит, бронхиальная астма, заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические головные боли и др.Проведено множество исследований, которые показали, что комплекс таких упражнений для пожилых людей сохраняет здоровье и даже может продлить жизнь.Подобные занятия не требуют активного увеличения энергозатрат и большой нагрузки на организм. Упражнения в комплексе сбалансированы и идеально подходят для людей «серебряного» возраста.Гимнастика оказывает эффективное воздействие на все системы организма:Улучшается деятельность всей дыхательной системы.Кора головного мозга насыщается кислородом, благодаря чему улучшается саморегуляция обменных процессов в организме.Улучшается дренажная функция бронхов.Улучшается работа пищеварительного тракта.Улучшается работа сердечно-сосудистой системы.Повышается двигательная активность, подвижность тела.Улучшается клеточное дыхание.Повышается общая сопротивляемость организма и его тонус.Оказывается общеоздоравливающее действие на организм.В Самарской области занятия для пожилых по методу Стрельниковой проходят только в Нефтегорске. Уникальная программа стартовала в отделении социальной реабилитации комплексного центра соцобслуживания населения Южного округа с 2000 года. Занятия проводят специалисты, которые прошли курс обучения. Тренировки проходят 2 раза в неделю по 30 минут.Цели программы – формирование культуры здорового образа жизни, обучение рациональному дыханию, способствующему сохранению и укреплению здоровья.Директор ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» Елена Малюгина отмечает: «Сейчас в Южном округе работают около 15 оздоровительных групп для людей старшего возраста, в рамках которых проходят занятия и по дыхательной гимнастике, и по скандинавской ходьбе, и по теннису, и упражнения в тренажерном зале».Среди пенсионеров и инвалидов такие занятия пользуются большой популярностью. Сейчас в Южном округе в оздоровительных группах занимается почти 350 пенсионеров.Участница группы Кожаева Любовь Васильевна рассказывает: «На занятия гимнастикой хожу с большой охотой. Мне нравится. Я считаю, что наши занятияпомогают мне быть сейчас активной. А мне уже 82 года. Я до сих пор активно занимаюсь дачей, помогаю воспитывать правнуков. Усталость после занятийснимает, как рукой, и появляется бодрость. Так мы же тут еще и общаемся, и дружим. Я и дома занимаюсь самостоятельно каждый день».Занятия бесплатные для всех желающих. Записаться на них можно в Комплексном центре социального обслуживания по месту жительства, передает пресс-служба облправительства.