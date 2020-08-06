Двух 11-летних братьев из Чапаевска наградили за спасение девочки от стаи бродячих собак

28 февраля 2020 года на пересечении улиц Кирова и Самарская в Чапаевске на 8-летнюю девочку напала стая безнадзорных собак, причинив ей телесные повреждения в виде множественных укушенных скальпированных обширных ран.
После полученных повреждений потерпевшая с места происшествия была госпитализирована в больницу.
В отношении горвластей, не принимавших меры к отлову безнадзорных животных, было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
В ходе расследования уголовного дела установлено, нападение бездомных собак на ребенка увидели проходившие мимо несовершеннолетние братья Романено Фаррух и Фаридун, 2009 года рождения, ученики 3 класса школы № 8 Чапаевска, которые не прошли мимо, не испугались, а пришли на помощь девочке и стали отгонять собак камнями и палками, а также привлекать внимание прохожих. В результате удалось вовремя отогнать собак и спасти жизнь девочке.
За проявленное неравнодушие, спасение жизни и здоровья ребенка, Фарруху и Фаридуну вручены благодарственные письма руководителя следственного управления по Самарской области Валерия Самодайкина, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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