Двух 11-летних братьев из Чапаевска наградили за спасение девочки от стаи бродячих собак

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После полученных повреждений потерпевшая с места происшествия была госпитализирована в больницу.В отношении горвластей, не принимавших меры к отлову безнадзорных животных, было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".В ходе расследования уголовного дела установлено, нападение бездомных собак на ребенка увидели проходившие мимо несовершеннолетние братья Романено Фаррух и Фаридун, 2009 года рождения, ученики 3 класса школы № 8 Чапаевска, которые не прошли мимо, не испугались, а пришли на помощь девочке и стали отгонять собак камнями и палками, а также привлекать внимание прохожих. В результате удалось вовремя отогнать собак и спасти жизнь девочке.За проявленное неравнодушие, спасение жизни и здоровья ребенка, Фарруху и Фаридуну вручены благодарственные письма руководителя следственного управления по Самарской области Валерия Самодайкина, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области