Две многодетные семьи из Самары приобретут новое жильё благодаря национальному проекту «Демография»

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Многодетные семьи в Самаре получили возможность приобрести новое жилье, благодаря новой городской программе «Самара социальная», которая входит в национальный проект «Демография». В среду, 10 июля, сертификаты на улучшение жилищных условий из руки председателя самарской городской Думыполучили первые две семьи –Светлана Ржевская одна воспитывает троих дочерей и двух сыновей. Несмотря на трудности, семья очень дружная и счастливая. Сама мама увлекается кулинарией и пришла на встречу с главой Самары не с пустыми руками, она испекла праздничный пирог, которым с удовольствием угостились за чаем все участники встречи.Все дети Светланы сейчас учатся: 18-летний Вадим и 16-летняя Варвара в колледжах, а младшие Евгения, Олеся и Емельян в школе. Увлечения у детей самые разные – фотография, игра на балалайке, мода, КВН и футбол.Сейчас семья проживает в 2-х комнатной муниципальной квартире, жилой площадью 27,8 квадратных метров, в аварийном доме, подлежащим сносу. Теперь многодетная мама сможет выбрать себе новую просторную квартиру.Виктор и Елена Каюковы женаты более 30 лет. За это время у них появились девять детей. Четверо старших уже и сами успели обзавестись семьями и сделали своих родителей бабушкой и дедушкой 10 внуков. В семье пять несовершеннолетних детей, у каждого есть свои увлечения и мечты.Илья учится в техникуме, Мастер спорта по спортивному ориентированию, собирается поступать в педагогический университет. На встрече с главой города Илья попросил Елену Владимировну передать слова благодарности губернатору Самарской областиза меры поддержки, которые оказываются многодетным семьям. От брата по достижениям в спортивном ориентировании не отстаёт и сестра Анна, закончившая в этом году школу.Младшие дочки тоже увлекаются спортом: Алёна – бегом на лыжах, а Маша – спортивными танцами. 16-летний Кирилл увлекается садоводством и флористикой, выращивает овощи на дачном участке, занимается разведением цветов и составлением цветочных композиций.Сейчас своего жилья семья не имеет, в 2006 году их дом сгорел, они проживают в трехкомнатной квартире маневренного фонда. Возможность приобрести собственное жильё - долгожданное и очень радостное событие.«Совершенно очевидно, что меры по поддержке семьи, материнства и детства в регионе выходят на новый уровень, и я очень рада, что сегодня для вас наступил этот долгожданный момент - возможность приобрести собственное жильё, которое, я надеюсь, станет для вас и ваших детей тёплым и уютным домом», - поздравила собравшихся глава города Елена Лапушкина.В настоящее время в Самаре проживает 6,5 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 20 тысяч детей. Каждая семья имеет право на дополнительные меры социальной поддержки из бюджета городского округа: ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, единовременные денежные выплаты на каждого ребенка при рождении близнецов (двух и более детей), компенсационные выплаты на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения и т.д.С 2019 года впервые в Самаре из бюджета города многодетным семьям, воспитывающим 5 и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий и проживающим на территории городского округа Самара более пяти лет, предоставляется социальная выплата на приобретение (строительство) жилья в рамках ведомственной целевой программы городского округа Самара «Самара социальная» на 2019 - 2021 годы», являющегося частью национального проекта «Демография».В 2019 году предусмотрено выделение денежных средств на приобретение жилых помещений двум многодетным семьям:- семье Каюкова Виктора Алексеевича, в размере – 4 790 534 рублей;- семье Ржевской Светланы Александровны, в размере – 4 106 172 рублей, передает пресс-служба горадминистрации.