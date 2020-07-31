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Две многодетные семьи из Самары получили сертификаты на приобретение жилья

31 июля 2020 15:03
133
Жилье получено благодаря новой городской программе «Самара социальная», которая входит в национальный проект «Демография».
Многодетные семьи в Самаре получили возможность приобрести новое жилье, благодаря новой городской программе «Самара социальная», которая входит в национальный проект «Демография». Программа начала действовать в прошлом году , две многодетных семьи получили такие сертификаты и уже реализовали своё право на приобретение жилья.

В пятницу, 31 июля, сертификаты на улучшение жилищных условий из рук Елены Лапушкиной и председателя гордумы Алексея Дегтева получили две семьи – Чайковские и Никитины.

Семья Чайковских насчитывает 7 человек. Мама Олеся Чайковская - медицинский сотрудник, а глава семьи Александр Чайковский ранее служил в Отделе внутренних дел и имеет звание – капитан. Старшие дети сейчас учатся и занимаются разнообразными хобби. Чайковская Мария в этом году закончила Самарский медицинской колледж им. Н.Ляпиной. В настоящее время проходит стажировку в Самарской областной клинической больнице имени В. Д. Середавина, где помогает справляться с COVID-19. Сын – Чайковский Александр, закончил 11 класс МБУ СОШ № 96, поступает в машиностроительный колледж, увлекается программированием, посещает секции футбола и волейбола.

Сейчас семья проживает в общежитии и не имеет в собственности жилой площади. Теперь дружная и талантливая семья Чайковских сможет выбрать себе новое, комфортное и, главное, своё жильё.

Эльвира и Максим Никитины воспитывают шесть детей. Никитина Эльвира имеет медаль материнской доблести. Старшая дочь - Никитина София в этом году закончила 9 классов кадетской школы и поступила в Самарское музыкальное училище на специальность хоровой дирижер. Сын Фёдор также учится в кадетской школе, увлекается шахматами и участвует в городских конкурсах чтецов.

Михаил увлекается айкидо и имеет множество наград. Дочка Мария профессионально занимается акробатикой и регулярно получает призовые места. Семья Никитиных ведет активный и здоровый образ жизни. У Никитиных творческие, одаренные дети и эта семья может являться образцом для подражания и ярким примером любви, трудолюбия и семейного счастья. Сейчас семья проживает в коммунальной квартире и с нетерпением ждёт переезда.

«В настоящее время меры по поддержке семьи, материнства и детства в регионе выходят на новый уровень, и я очень рада, что сегодня для вас наступил этот долгожданный момент - возможность приобрести собственное жильё, которое, я надеюсь, станет для вас и ваших детей тёплым и уютным домом», - поздравила собравшихся Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации. 



Фото:    пресс-служба горадминистрации
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Комментарии


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Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к мосту со стороны улицы Фрунзе.
30 июля 2020  14:17 
Второй этап строительства Самарского моста идет в соответствии с графиком
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к... Безопасность ДД
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Акценты
Обсудили не только вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды, но и взаимодействие волонтерских организаций с правоохранительными органами и органами власти при поиске пропавших людей.
31 июля 2020  14:28 
Дмитрий Азаров провел заседание корсовета по обеспечению правопорядка
Обсудили не только вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды, но и взаимодействие волонтерских организаций с правоохранительными органами и... Политика региона
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В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
30 июля 2020  17:33 
Благодаря нацпроекту работодателям региона возмещаются средства за обучение и повышение квалификации персонала
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка... Социум
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Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к мосту со стороны улицы Фрунзе.
30 июля 2020  14:17 
Второй этап строительства Самарского моста идет в соответствии с графиком
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к... Безопасность ДД
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
31 июля 2020  10:35
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
 30 июля в преддверии празднования 90-летия образования Воздушно-десантных войск в Тольятти открылось сразу два бюста Герою Советского Союза, военачальнику,... Новости Тольятти
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30 июля 2020  19:53
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.
Для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья в Тольятти задействуют три новых автомобиля LADA Largus
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.  Новости Тольятти
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29 июля 2020  14:16
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и операционному лизингу.
АВТОВАЗ и СДЭК объявляют о заключении партнерского соглашения
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и... Новости Тольятти
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