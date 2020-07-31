Две многодетные семьи из Самары получили сертификаты на приобретение жилья

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В пятницу, 31 июля, сертификаты на улучшение жилищных условий из рук Елены Лапушкиной и председателя гордумы Алексея Дегтева получили две семьи – Чайковские и Никитины.Семья Чайковских насчитывает 7 человек. Мама Олеся Чайковская - медицинский сотрудник, а глава семьи Александр Чайковский ранее служил в Отделе внутренних дел и имеет звание – капитан. Старшие дети сейчас учатся и занимаются разнообразными хобби. Чайковская Мария в этом году закончила Самарский медицинской колледж им. Н.Ляпиной. В настоящее время проходит стажировку в Самарской областной клинической больнице имени В. Д. Середавина, где помогает справляться с COVID-19. Сын – Чайковский Александр, закончил 11 класс МБУ СОШ № 96, поступает в машиностроительный колледж, увлекается программированием, посещает секции футбола и волейбола.Сейчас семья проживает в общежитии и не имеет в собственности жилой площади. Теперь дружная и талантливая семья Чайковских сможет выбрать себе новое, комфортное и, главное, своё жильё.Эльвира и Максим Никитины воспитывают шесть детей. Никитина Эльвира имеет медаль материнской доблести. Старшая дочь - Никитина София в этом году закончила 9 классов кадетской школы и поступила в Самарское музыкальное училище на специальность хоровой дирижер. Сын Фёдор также учится в кадетской школе, увлекается шахматами и участвует в городских конкурсах чтецов.Михаил увлекается айкидо и имеет множество наград. Дочка Мария профессионально занимается акробатикой и регулярно получает призовые места. Семья Никитиных ведет активный и здоровый образ жизни. У Никитиных творческие, одаренные дети и эта семья может являться образцом для подражания и ярким примером любви, трудолюбия и семейного счастья. Сейчас семья проживает в коммунальной квартире и с нетерпением ждёт переезда.«В настоящее время меры по поддержке семьи, материнства и детства в регионе выходят на новый уровень, и я очень рада, что сегодня для вас наступил этот долгожданный момент - возможность приобрести собственное жильё, которое, я надеюсь, станет для вас и ваших детей тёплым и уютным домом», - поздравила собравшихся Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации