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Новости /  Общество /  Социум  

Две 10-летние жительницы Безымянки, пропавшие после похода в кино, найдены

28 сентября 2019 16:29
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Добровольцы и полицейские вели тщательный поиск, который успешно завершился.
Пропавшие в Самаре 10-летние жительницы Безымянки Анастасия Колесник и Ирина Коркунова найдены живыми, передает vkonline.ru. Об этом рассказали представители добровольно поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

26 сентября девочки перестали выходить на связь с родными. По некоторым данным подружки пропали после похода в кинотеатр.

Добровольцы и полицейские вели тщательный поиск, который успешно завершился.

Подробности произошедшего пока не сообщаются. 



Фото: pixabay
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