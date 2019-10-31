Два проекта Самарской области набрали наибольшее количество голосов в конкурсе «Мой проект - моей стране»

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«Форум «Сообщество» — это форум активных, творческих, пассионарных людей, находящихся в поиске конструктивных идей. Людей неравнодушных к судьбе своего государства и составляющих передовую часть гражданского общества», — заявил первый заместитель Секретаря ОП РФ Герой России Вячеслав Бочаров.По его словам, решить огромные стратегические задачи в кратчайшие сроки можно только в том случае, «когда они станут смыслом жизни всех или, по крайней мере, большинства тех, кто не на словах, а на деле считает себя гражданином РФ и для кого судьба страны и судьба своей семьи связаны неразрывной нитью. Форум “Сообщество” объединяет именно таких людей», — подчеркнул он.Гражданские активисты, руководители и члены общественных советов при органах исполнительной власти, чиновники, представители региональных общественных палат и члены ОП РФ соберутся на дискуссионных площадках, чтобы обсудить ход реализации масштабных национальных проектов и выработать практичный план общественных изменений.В рамках форума будут представлены 42 общественных проекта, претендующих на победу в конкурсе «Мой проект - моей стране!». Конкурс проводится по 14 номинациям: социальная помощь, вопросы экологии, поддержки спорта, организация общественного контроля и другие. Цель конкурса — выявить и распространить лучшие практики гражданской активности в России, поддержать авторов проектов. В каждой из номинаций будет выбран победитель, который получит диплом лауреата и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.Из 1699 заявок, поданных от субъектов Российской Федерации на конкурс общественных инициатив и включенных в «лонг-лист» конкурса, 25 заявлены от Самарской области. Два проекта по итогам отбора набрали наибольшее количество голосов экспертов и включены в «шот-лист» конкурса. На победу претендует проект «Инклюзивный городок молодёжного форума iВолга» Алексея Транцева и проект «БлагоДарю» Юлии Копыловой.Победители в каждой номинации будут определены членами федеральной и региональных общественных палат с учётом показателей их эффективности за последний год, социальной значимости, новаторства и потенциала тиражированию, передает пресс-служба облправительства.