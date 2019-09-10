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Новости /  Общество /  Социум  

Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее гибели

10 сентября 2019 21:26
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Подруга актрисы Ксения Рубцова
Друзья народной артистки СССР Элины Быстрицкой обратились в Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства ее гибели, передает РИА Новости. Об этом рассказала "Звезде" продюсер и подруга актрисы Ксения Рубцова.

"Было несколько заявлений по этому поводу в СК от близких друзей Элины Авраамовны. Это 20 человек - инициативная группа во главе с крестным актрисы Сергеем Залесским. Это уважаемые люди - народные артисты Советского Союза, народные артисты России", - заявила она.

"Икона Малого театра", "украшение кинематографа", "царица" – так в российской кинотеатральной среде называли Элину Быстрицкую. 26 апреля знаменитая актриса умерла в Москве в возрасте 91 года.

Рубцова "на сто процентов уверена", что семья Быстрицкой могла заморить артистку голодом. По ее словам, аналогичного мнения придерживаются "многие близкие актрисы".

Адвокат Рубцовой Мирон Дауди утверждает, что СК возбудил дело после обращения друзей Быстрицкой.

Автор документа, крестный Быстрицкой Сергей Залесский также подтвердил "Звезде" факт обращения в Следственный комитет. Телеканал опубликовал фотографию его заявления на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.

"Мы в письме не требовали ответа, просто обозначили наше беспокойство и если СК сочтет необходимым, то проверку проведет", - объяснил он.

В свою очередь, адвокат сестры Быстрицкой Анастасия Расторгуева в комментарии телеканалу "360" назвала данную инициативу бредом.

"Директора Быстрицкой сейчас обвиняют в мошенничестве на сумму приблизительно 40 миллионов рублей. Вот, наверное, она всячески и пытается избежать грозящего наказания", - заявила она.

Расторгуева убеждена, что Рубцова недовольна тем, что сестра актрисы получила ее наследство.

"Вот уже начала придумывать, что 90-летнего человека кто-то довел до смерти", - возмутилась она.
Элина Быстрицкая умерла в апреле на 92-м году жизни после длительной болезни. Актриса скончалась в реанимации одной из столичных больниц. 
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Комментарии



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