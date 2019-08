Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции зарубежных СМИ на чудесное спасение российского самолёта.

87

Автор Геворг Мирзаян, журналист, доцент департамента политологии Финансового Университета при Правительстве РФ/ life.ru Успешная посадка столкнувшегося с птицами самолёта А321 "Уральских авиалиний" на кукурузном поле в Подмосковье привлекла внимание не только российских, но и зарубежных СМИ. Да, на Западе эта история не стала, в отличие от отечественного информационного пространства, темой номер один, однако освещалась через весьма интересные и показательные акценты.Так, западные средства массовой информации либо писали репортажные, безоценочные сюжеты, главной ценностью которых был анализ "как жить дальше" (например, газета The Sun указывала, что после аварии в Раменском "авиапроизводители и люди, ответственные за написание правил полётов, могут переосмыслить дизайны двигателей, дабы лучше защитить их от попадания туда птиц"), либо весьма и весьма благожелательные для Москвы — с благодарностями и радостью.Американские СМИ уже называют командира корабля Дамира Юсупова "русским Салли", проводя аналогию с Чесли Салленбергером — американским пилотом, посадившим в январе 2009 года самолёт на реку Гудзон . То событие получило название "чудо на Гудзоне", и российское спасение, соответственно, уже называют чудом над Раменским. Ну или для тех, кто не может выговорить название российского города, чудом на кукурузном поле.Британские таблоиды не чурались подчёркивать "человечность" этой истории. Так, заголовок популярнейшей в Британии газеты The Sun звучит следующим образом: "Героический пилот, который безопасно посадил российский лайнер после попадания птиц в ОБА двигателя, взобрался назад на обломки для того, чтобы найти свой мобильник и позвонить жене".Конечно, в текстах была и политика. "Кремль назвал двух российских пилотов героями и заявил, что их наградят государственными наградами", — так начинается статья в The Guardian. Однако в целом даже эти моменты были достаточно комплиментарными для Москвы. "С момента распада Советского Союза в российской авиаиндустрии остро стоят вопросы безопасности. Однако, по общему мнению, ситуация с безопасностью в последние годы резко улучшилась — особенно на международных рейсах", — пишет The Guardian. Некоторые же политические моменты были не просто благожелательными, но и весьма многообещающими.Так, большинство западных СМИ, говоря о маршруте самолёта, пишут, что он следовал "в Симферополь, в Крым". Заметьте, не в "оккупированный Крым", не в "украинский Крым, захваченный Москвой" и тем более не в "оккупированный Крым, где теснят граждан Украины". Просто — в Крым. И причина такого "скромного" именования точки назначения отнюдь не в том, что западные журналисты решили проявить корректность и не политизировать текст. Корректность и британская пресса — понятия не совместимые, особенно если дело касается России.Причина отсутствия прилагательного "украинский" в том, что они уже в чём-то где-то ментально смирились, что Крым — это территория Российской Федерации. А всё благодаря правильной, системной политике Кремля в крымском вопросе. Россия приучила Запад к мысли о том, что полуостров она не отдаст и говорить на эту тему не собирается, а также тратила немалые деньги на то, чтобы привозить в пиар-туры на полуостров западных политиков. Которые возвращались в свои страны и рассказывали всем, что никакого "оккупационного режима" на полуострове нет.В Киеве, похоже, на это пока не обратили внимание либо просто уже смирились. Однако своё отношение к героям "чуда над Раменским" выразили. Большинство украинских СМИ и политиков просто порадовались спасению людей. Большинство, но не все. Так, УНИАН вычленило самую важную, по его мнению, деталь в "чуде" и указало, что после аварийной посадки половина пассажиров "отказалась лететь в оккупированный Крым" на других бортах.Однако дальше всех зашли активисты с сайта "Миротворец" . 15 августа они внесли на свой сайт данные экипажа А312, обвинив пилотов в "неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым". Как отметил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, к сожалению, на Украине видят в этом случае только самолёт, который летел в Крым. А на всё остальное, в том числе на людей, им плевать.Украинским аутистам осталось недолго плевать в сторону соседей. Мир меняется, как и отношение этого мира к российско-украинскому конфликту. Демонизация России уступает место усталости — от бессмысленной русофобии и от киевской "демократии". И вот уже западные СМИ с восторгом пишут о русских лётчиках, а Трамп прямым текстом требует от Зеленского договариваться с Путиным. Добро пожаловать, миротворец.