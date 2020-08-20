Дороги вблизи школ Самары - объекты особого внимания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

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На территории Самары расположено 161 здание учебных заведений, которые имеют выход непосредственно на дороги. В текущем году Администрацией города продолжается реализация мероприятий, направленных на приведение к нормативным требованиям пешеходных переходов вблизи учебных заведений. Они проводятся в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы».Благодаря реализации программы в Самаре установлены пешеходные ограждения по 24 адресам, в том числе 15 возле учебных заведений. Выполнены работы по монтажу новых дорожных знаков у МОУ СОШ №№ 1, 83, 150 и Лицея планетарного гуманизма. Также, в настоящее время завершаются работы по нанесению специальной дорожной разметки возле школ.«Заканчиваются работы по нанесению разметки «Дети» на проезжей части вблизи тех школ, что имеют выход на проезжую часть. Из 161 объекта данными знаками осталось раскрасить 37. Разметка наносится стойкими к стиранию пластичными материалами. Работы продолжаются и к 1 сентября будут закончены», - пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.Возле двух из 37 объектов по улицам Физкультурной и Мостовой в настоящее время ведутся работы по перекладке теплосетей и ремонту дороги. Здесь разметка будет нанесена по завершении основных работ.Первый вице-мэр призвал ускорить работы на данных объектах, чтобы успеть нанести необходимые знаки на дорожное полотно до 1 сентября, а Департаменту городского хозяйства и экологии проконтролировать работу подрядчиков.Кроме того, в рамках программы в этом году выполнены работы по установке и запуску 15 светофорных объектов, 13 из них находятся вблизи школ и детских садов. На средства муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы» светофоры уже функционируют по следующим адресам:Ул. Революционная – ул. Печерская;Пр. Масленникова – ул. Гая;Ул. С.Лазо – ул. Симферопольская;Ул. Свободы – ул. Ср. Садовая;Ул. Тополей, д. 5;Ул. Ерошевского – ул. Гая, (светофор типа Т.7);Ул. Чернореченская – ул. Дачная;Ул. Ново-Вокзальная, 19 (МОУ СОШ №65);Ул. Каховская – ул. Свободы;Ул. Мичурина – Ул. Ерошевского;Пр. Кирова – ул. Мирная;Ташкентский пер, вход в парк;Ул. Пензенская, д. 47А (МОУ СОШ №174);Ул. Дыбенко – ул. Отважная;Ул. Тополей, д. 1А.В общей сложности светофорное регулирование в этом году будет введено на 30 участках. Оборудовать еще 15 мест запланировано в ходе комплексного ремонта улиц в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», два из них у школ. Основной объем работ уже выполнен. До конца октября планируется запустить светофорное регулирование по всем адресам:Ул. Вольская – ул. Средне-Садовая;Пр. Металлургов – ул. Строителей;Пр. Металлургов – ул. Юбилейная;Ул. Партизанская, д. 178;Ул. Самарская – ул. Рабочая;Ул. Мяги, д.12;Ул. Агибалова – ул. Рабочая;Ул. Клиническая, д. 255;Ул. Урицкого, д. 30;Ул. Тухачевского, д. 80;Ул. Советской Армии, д. 230 (школа № 46);Ул. Фадеева, ООТ «Трамвайное депо» (светофор типа Т.7);Ул. Аэропортовское шоссе, д. 4А;Аэропортовское шоссе – ул. Гоголя;Ул. Советской Армии – ул. Блюхера, передает пресс-служба горадминистрации.