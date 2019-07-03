Дом ребенка при ИК-15 СО стал лауреатом второго этапа конкурса ФСИН России «Счастливое детство»

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Коллективу Дома ребенка при ИК-15 УФСИН России по Самарской области, которым руководит майор внутренней службы, присуждено почетной третье место.Место определялось по анализам медико-статистических показателей за 2018 год.Во время Всероссийского совещания руководителей Домов ребенка, созданных при женских исправительных учреждениях ФСИН России, майору внутренней службы Виктору Харькову вручен диплом и кубок, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области