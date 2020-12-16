Доля готовых к серой зарплате россиян достигла уровней начала пандемии

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Почти половина россиян (44%) готовы получать серую зарплату, следует из результатов декабрьского опроса, проведенного рекрутинговым сервисом SuperJob. Не согласны на зарплату «в конвертах» 31% респондентов, четверть опрошенных затруднились с ответом, передает РБК.



SuperJob опросил 1600 человек более чем из 400 населенных пунктов. Среди респондентов-мужчин 49% согласились на серые зарплаты, женщины оказались гораздо менее терпимыми к подобным схемам (39%). Самая высокая доля готовых получать серую зарплату — среди респондентов с самым низким вознаграждением (до 30 тыс. руб.), в этой группе таких 45%, меньше всего тех, кто допускает получение серых зарплат, — в высокооплачиваемой группе с зарплатами от 80 тыс. руб. (36%).



Согласно результатам опроса SuperJob, с начала пандемии число россиян, готовых получать зарплату по серым схемам, постепенно снижалось — с 46% в апреле до 39% в августе и сентябре. Декабрьские показатели — возвращение к уровням весны, они соответствуют средней доле согласных на серые зарплаты за 11 лет наблюдений (44%). Число соискателей, готовых на зарплату «в конвертах», растет в периоды экономической нестабильности, отмечают авторы исследования. Максимальный уровень согласных на серые зарплатные схемы был зафиксирован в посткризисный 2009 год — 60%.



По данным Росстата за третий квартал 2020 года, в России неформально заняты 14,58 млн граждан, или 20,7% занятых в целом. РАНХиГС оценивала теневой рынок труда в 28% от всех занятых.



При этом проведенный осенью опрос рекрутингового сервиса HeadHunter показал, что доля россиян, получающих официальную зарплату, в последние годы выросла (с 54% в 2018 году до 66% в 2020-м).



Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg / РБК