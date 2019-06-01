Дочь Алсу отдала выигранный на шоу "Голос. Дети" миллион благотворительному фонду
1 июня 2019 23:05
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По его словам, которые передает ТАСС, Абрамова подписала договор и "вручила тот миллион" еще 29 апреля, то есть спустя три дня после вызвавшей скандал победы. Ранее Алсу обещала дать в День защиты детей 1 июня развернутый комментарий по поводу ситуации вокруг шоу, но пока его не последовало.
Микелла Абрамова в первом интервью после финала "Голос. Дети" сказала, что продолжит заниматься музыкой и хочет стать артисткой. "Я готова преодолевать трудности. Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать свое дело и не обращать внимание на разговоры", - приводит ее слова "Комсомольская правда".
Между тем 30 мая брат участницы взрослого шоу "Голос" Рушаны Валиевой Ильгиз Валиев подал заявление в московскую полицию с требованием возбудить в отношении Алсу и ее мужа банкира Яна Абрамова уголовное дело по ч. 1 ст. 184 УК РФ "по факту оказания противоправного влияния на результат зрелищного коммерческого конкурса".
В заявлении Валиева говорится, что из СМИ он узнал о том, что Алсу и Абрамов якобы заплатили около 3 млн рублей за накрутку голосов в пользу их дочери и обеспечили ей таким образом победу в шоу. Сестра заявителя пыталась попасть на проект "Голос. Дети" в 2014 году, но не прошла слепые прослушивания. Впоследствии она попала в седьмой сезон "Голоса" для взрослых и дошла до финала. По данным "КП", девушка не знает об обращении двоюродного брата в полицию.
Первый канал, комментируя заявление Валиева, назвал инцидент вокруг "Голос. Дети" исчерпанным. "Спецвыпуск 24 мая поставил точку в шестом сезоне проекта "Голос. Дети" и на этом мы считаем инцидент исчерпанным. Единственная задача канала - не допустить повторения случившегося, и мы над этим активно работаем", - сообщили в пресс-службе канала (цитата по РИА "Новости").
Напомним, по итогам финала "Голос. Дети", показанного 26 апреля, дочь Алсу Микелла Абрамова, не являясь фавориткой сезона и оставшись в проекте благодаря зрительским голосам, сенсационно победила, набрав 56,5%. Это возмутило зрителей, Первый канал принял решение провести проверку.
Нанятая для этого международная компания - партнер Интерпола Group IB выявила накрутку голосов в пользу Абрамовой. В результате Первый канал аннулировал итоги голосования и в спецвыпуске повторного финала, на который Микелла Абрамова не пришла, объявил победителями всех финалистов шестого сезона шоу. Все они получили по миллиону рублей и возможность записать песню в студии Universal Music.
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Комментарии
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